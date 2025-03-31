После стрельбы в Мурманске возбудили дело о покушении на правоохранителей

В отношении мужчины, открывшего стрельбу с крыши многоэтажки в Мурманске, возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

«В вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен»,— сообщило управление СКР по Мурманской области в Telegram-канале.

Пострадавших в результате стрельбы нет, уточнило следствие. Там также добавили, что на крыше жилого дома были найдены две единицы огнестрельного оружия.

Следствие также сообщило «Интерфаксу», что стрелком оказался местный житель 1981 года рождения. Ранее Росгвардия заявила, что СОБР и ОМОН нейтрализовали мужчину. Стрелок открыл огонь с крыши здания на Кольском проспекте. Вход на нее он забаррикадировал колючей проволокой.