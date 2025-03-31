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Коммерсантъ FM
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Мурманский стрелок ранен и находится в тяжелом состоянии

Мужчина, открывший стрельбу с крыши здания в Мурманске, отказался вступать в переговоры, сообщило управление СКР по Мурманской области. После этого силовики решили нейтрализовать его. Стрелок находится в тяжелом состоянии.

«Учитывая, что преступник продолжил противоправные действия и не вступал в переговоры, в целях обеспечения безопасности жителей города Мурманска было принято решение о его нейтрализации. В настоящее время лицо, совершившее преступление, находится в тяжелом состоянии»,— сказал представитель регионального управления СКР журналистам (цитата по ТАСС).

На крыше многоэтажного здания, с которой мужчина открыл огонь, найдены два огнестрельных оружия и большое количество отстрелянных гильз. В экстренных службах сообщили ТАСС, что стрелок не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мужчина 1981 года рождения открыл стрельбу с крыши здания на Кольском проспекте Мурманска вечером 30 марта. По данным СКР, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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