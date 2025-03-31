Полиция Петербурга в поисках нелегалов провела рейд по службам курьерской доставки

Экономическая полиция Петербурга пришла с проверкой в дарксторы — пункты получения товаров курьерами, сообщили утром 31 марта в региональном ГУ МВД. Оперативники искали нелегальных мигрантов. Уточняется, что проверили более 30 дарксторов трех крупных компаний курьерской доставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Было выявлено свыше 150 курьеров-мигрантов. Практически каждый третий из них находился не в ладах с миграционным законодательством России»,— говорится в сообщении главка. Нарушителей доставили в отделы полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 20 мигрантов доставили в отдел после рейда на юго-западе Петербурга.

Артемий Чулков