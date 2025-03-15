Более 20 мигрантов доставили в отдел после рейда на юго-западе Петербурга

Полиция провела ночной рейд в хостелах и общежитиях Кировского района города, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В общей сложности правоохранители проверили документы у нескольких сотен постояльцев.

У 24 приезжих выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Информацию о нарушителях внесли в реестр контролируемых лиц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту организации незаконной миграции в отношении 44-летнего бухгалтера одной из коммерческих фирм, которая заключила фиктивный брак с 39-летним гражданином одного из государств Среднего Востока.

Андрей Маркелов