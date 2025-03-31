В Крыму вандалы осквернили могилы военкора Федорчака и бойцов СВО

В ночь на 31 марта вандалы осквернили могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и троих участников СВО на кладбище в поселке Нижнегорский в Крыму. Об этом сообщил глава местной администрации Антон Кравец в своем Telegram-канале. Злоумышленники подожгли захоронения на кладбище в Нижнегорском.

«На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются личности поджигателей и мотивы преступления. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь»,— подчеркнул господин Кравец.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели во время ракетного удара ВСУ по их автомобилю в ЛНР. Похороны журналиста прошли 28 марта.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов, квалифицировав действия ВСУ как убийство и воспрепятствование профессиональной деятельности. В Кремле назвали инцидент целенаправленным преступлением киевского режима.