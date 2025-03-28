В Симферополе простились с погибшим в ЛНР военкором «Известий»

В Симферополе прошла церемония прощания с военным корреспондентом Александром Федорчаком, сообщает ТАСС. Журналист погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Церемония состоялась на территории телерадиокомпании «Крым». Проститься с Александром Федорчаком пришли более ста человек. Цветы возложили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель госсовета региона Владимир Константинов. Министр обороны Андрей Белоусов передал семье корреспондента слова поддержки и соболезнования.

«Сегодня кто-то сказал: ''Саша приехал на ТРК «Крым», приехал, к сожалению, в последний раз''. И у него будет последнее редакционное задание: попасть в лучший мир»,— сказал на церемонии гендиректор ТРК Вадим Первых.

Александр Федорчак учился на факультете журналистики в ТНУ имени В. И. Вернадского, расположенном в Симферополе. После окончания университета работал на канале «Крым 24», в 2022–2023 годах — на телеканале «Звезда». В «Известиях» журналист начал работать в 2024 году. Вместе с ним при обстреле в ЛНР погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и трое мирных жителей. Ранения получили 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Полина Мотызлевская