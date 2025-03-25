Песков: отсутствие реакции на атаки на российских журналистов «непростительно»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «непростительным» отказ международных игроков от реакции на атаки, которые приводят к гибели российских журналистов. Об этом он заявил во время пресс-колла во вторник, комментируя гибель трех сотрудников российских СМИ в результате удара ВСУ по гражданской машине в ЛНР 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Российская сторона делает это постоянно — мы постоянно обращаем вниманием мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта»,— заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, в Кремле считают «весьма и весьма недостаточной реакцию мирового сообщества». «Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным»,— отметил господин Песков.

24 марта ВСУ атаковали Кременской муниципальный округ в ЛНР. Военные прицельно выстрелили по гражданской машине двумя ракетами HIMARS. Сообщалось о шести погибших , среди которых были три сотрудника СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

Анастасия Домбицкая