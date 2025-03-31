Начиная с апреля в Пулково увеличат частоту полетов в Ереван до двух в неделю

Авиакомпания FlyOne Armenia намерена увеличить частоту полетов из аэропорта Пулково в Ереван (Армения) с одного до двух в неделю начиная с апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», предполагается, что прямые рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам с вылетом в 09:50. Прибытие в Ереван запланировано в 14:40. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

В пресс-службе петербургского аэропорта также уточнили, что в летнем расписании по маршруту Санкт-Петербург — Ереван авиакомпания планирует осуществлять до пяти рейсов в неделю. Удобные стыковки в столице Армении подойдут для путешествий по популярным европейским направлениям, отметили в ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество поставщиков бортового питания в Пулково может сократиться с трех до одного.

Андрей Цедрик