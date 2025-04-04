Вклады с восточным акцентом

После ограничений, введенных в 2022 году в отношении вкладов в традиционных валютах, большинство крупных банков запустили вклады в валютах экзотических. В первую очередь — в юанях. Однако внушительный рост доходности по рублевым вкладам в 2024 году ударил по востребованности «экзотики». Стоит ли сегодня в условиях постепенного снижения ставок по рублевым вкладам снова рассматривать валютные как эффективный инструмент сбережения, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

2022 год стал для российской экономики в целом и банковской системы в частности разворотом на Восток. Тогда очевидной альтернативой привычным (но более недоступным) долларам и евро стал юань, и буквально за несколько месяцев вклады в китайской валюте появились в линейке практически всех крупных банков. Причем наибольший спрос на валютные вклады наблюдался со стороны состоятельных клиентов.

В марте 2022 года ЦБ ввел запрет на снятие наличных с валютных счетов граждан на сумму свыше $10 тыс. Первоначально ограничения действовали на срок шесть месяцев, однако впоследствии несколько раз продлевались. Клиенты могли снять наличные сверх этой суммы только в рублях. В том же году ряд банков ввели комиссию за хранение денежных средств на счетах в недружественных валютах — в среднем 0,5–1%, что должно было стимулировать клиентов сокращать сбережения в долларах и евро.

На первых порах доходность по вкладам в юанях была минимальной и составляла 1,5–2% годовых, но впоследствии увеличилась до 7% годовых и выше.

В течение 2022–2023 годов банки активно рекламировали такие вклады и даже заявляли, что в скором времени могут предложить этот продукт в других экзотических валютах.

Однако к концу 2023 года ажиотаж вокруг юаневых вкладов стих, а в 2024 году началась процентная гонка по рублевым вкладам. Ставки по ним взлетели до 20% годовых к осени, а к зиме уже стали доходить до 25% и выше. «Рост процентных ставок и доходности по рублевым вкладам оказал самое сильное влияние на спрос на валютные сбережения»,— считает директор по сберегательным продуктам МТС-банка Евгений Вяткин.

Впрочем, была и еще одна причина. На начальном этапе активное продвижение юаневых вкладов было связано в том числе с оптимистическими ожиданиями роста кредитования крупных корпоративных клиентов в этой валюте. Однако с середины 2024 года объем кредитования стал сокращаться из-за дефицита юаневой ликвидности. «Многие рассчитывали, что они сейчас сумеют получить более дешевые кредиты, а ставки по юаням доходят уже почти до рублевых, потому что их сегодня просто нет»,— оценивал ситуацию в декабре 2024 года глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК. В том числе, по словам Евгения Вяткина, на снижение использования юаней в кредитовании повлияла «сложность работы с зарубежными банками-партнерами».

Доход или разочарование

Сегодня, спустя почти три года после появления вкладов в юанях на российском рынке, можно оценить их преимущества и недостатки для вкладчиков. Отвечая на вопрос, можно ли было заработать на юаневых вкладах за этот период, участники рынка в первую очередь обращают внимание на значительную волатильность курса китайской валюты: важно было угадать момент входа. «Реальная доходность юаневых вкладов зависит от множества факторов, включая курс, инфляцию и условия конкретного вклада,— объясняют в пресс-службе банка ВТБ.—

В лучшем положении оказались те, кто открывал вклады в июне—ноябре 2022 года, тогда средний курс юаня был менее 10 руб.

В 2023 году курс вырос в среднем на 2,5 руб. Таким образом, с учетом средних ставок в 3% годовых общая доходность получалась более 20%». По этой причине, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич, валютные вклады стоит рассматривать именно как долгосрочный инструмент сбережения. «Юань вел себя достаточно нестабильно на протяжении двух последних лет. Были периоды, когда он хорошо поднимался (примерно на 20%), а затем снова откатывался назад. Также необходимо учесть, что ставка по юаневым вкладам составляет около 4–5%. Поэтому можно сказать, что доход от процентной ставки и курса валюты не позволил защитить сбережения от инфляции».

Билет в будущее

Волатильность курса — основная причина, почему вклады в юанях так и не смогли стать полноценной защитой от инфляции, считает старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. Пик доходности по юаневым вкладам пришелся на октябрь—ноябрь 2024 года.

В этот период средняя доходность в топ-50 банков превысила 5% годовых, а максимальные ставки достигали 12–13% годовых.

«Но, учитывая рекордные ставки по рублевым вкладам, потери при конвертации, а также волатильность курса юаня, ожидания клиентов в части доходности могли не оправдаться»,— резюмирует он.

Однако общий тренд на рост роли юаня в мировой экономике не меняется, уверен старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «Интернациональность валюты многомерна: она используется в международных резервах, обменных операциях, трансграничных торговых платежах, номинировании контрактов, финансовых инструментов и так далее. Например, по доле в расчетах через SWIFT юань с конца 2021 года стабильно держится на четвертом-пятом месте,— говорит эксперт.— Начиная с 2022 года роль юаня по многим показателям увеличивалась. Качественный скачок в сторону первого эшелона валют (доллар и евро) на горизонте пары десятилетий все равно, по всей видимости, потребует существенной либерализации потоков капитала. Остальные условия, такие как размер, рыночность экономики КНР и активность внешней торговли, выполнены, но валюты меняют свое положение на глобальном рынке очень медленно, это в том числе вопрос доверия, накопления удачного опыта внешними пользователями».

Впрочем, по мнению банкиров, валютные вклады и не нужно рассматривать с точки зрения получения дохода. «Клиенты, которые открывают вклады в юанях,— это не серийные вкладчики, которые стремятся угнаться за максимальной доходностью,— уточняет Виталий Костюкевич.— В основном это либо клиенты, которые рассматривают юань как инструмент для долгосрочных инвестиций, либо люди, которые копят на отпуск в Китае».

Есть ли шанс у дирхама

После запуска юаневых вкладов некоторые банки решили добавить в линейку и дирхамы ОАЭ. По сравнению с юанями у этой валюты есть одно важное преимущество, но и один существенный недостаток. Из плюсов — жесткая привязка к курсу доллара. Но в отличие от юаней дирхамы — менее ликвидный инструмент. Вероятно, поэтому массовыми вклады в этой валюте так и не стали. «О низком спросе на них косвенно свидетельствует и ограниченность предложения: из топ-20 банков такие вклады предлагают только три, всего на рынке таких банков шесть. В то же время вклады в юанях предлагают около 15 банков из топ-20»,— отмечает Игорь Алутин. Сегодня доходность вкладов в дирхамах составляет 3–5,5% годовых.

Спрос на такие вклады в первую очередь наблюдается со стороны состоятельных клиентов, рассказали в МТС-банке. «В целом мы видим больший спрос на дирхамы по сравнению с юанями,— уточнили в банке.— При этом нельзя говорить о значительном спросе на дирхамы как инструмент сбережения: он сильно ограничен и распространен исключительно среди клиентов состоятельного сегмента, которые стремятся разложить средства по разным активам. Для массового сегмента валютные вклады не столь интересны, поскольку проигрывают в гарантированной доходности рублевым вкладам».

Объем валютных вкладов минимален, так как преимущество доллара и евро заключалось в том, что они свободно конвертируемы, а спреды (разница между курсом покупки и продажи) относительно невелики, объясняет Виталий Костюкевич.

Когда вклады в долларах и евро стали недоступны, альтернативной валюты, которая могла бы обеспечить такую же гибкость, удобство и универсальность, не нашлось.

В целом господин Костюкевич рекомендует при открытии вклада в иностранной валюте грамотно выбрать срок размещения — менее одного года не имеет смысла — и подумать о том, как можно использовать данную валюту (чтобы избежать двойной конвертации) — для покупок за границей, путешествий, долгосрочных вложений и тому подобного.

Основным побуждающим фактором для клиентов к размещению средств в альтернативных валютах является рост их курса по отношению к рублю, считает директор продуктовой лаборатории банка «Зенит» Николай Алтунин. Есть немало обратных примеров, когда рубль значительно укрепился к валютам других стран, например турецкая лира: за последние два года ее курс к рублю снизился почти в два раза. «Поэтому в настоящий момент мы с определенной осторожностью рассматриваем варианты создания продуктов в любых других (новых) валютах, комплексно оценивая долгосрочные изменения»,— объясняет эксперт. По словам господина Алтунина, хранение сбережений в непривычных для клиентов валютах по-прежнему считается своего рода экзотикой. «Но мир не перестает меняться — возможно, в обозримом будущем мы увидим существенный рост интереса к вкладам в альтернативных валютах»,— резюмирует он.

Михаил Щедрин