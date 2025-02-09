Вкладская недвижимость

Ставки по юаневым вкладам для физлиц впервые с осени прошлого года опустились ниже 4%. Это связано с преодолением дефицита ликвидности, пик которой пришелся на август—сентябрь 2024 года. Вместе с тем эксперты ожидают дальнейшего снижения ставок и указывают, что вклады в юанях остаются скорее инструментом диверсификации активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В начале февраля средние ставки по юаневым вкладам для физлиц в крупнейших банках (топ-20) опустились ниже 4% впервые после сентября 2024 года, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги». Так, по состоянию на 6 февраля средние ставки по трехмесячным вкладам в китайских юанях составили 3,38% годовых, по полугодовым — 3,66% годовых, по годовым депозитам — 3,85%.

В последний раз средняя доходность по юаневым вкладам на год опускалась ниже 4% в мае 2024 года, а по трехмесячным и полугодовым продуктам — в сентябре.

После сентября 2024 года средние ставки по вкладам в юанях на три месяца превысили 4% годовых и достигли максимума в ноябре 2024 года, составив 4,79% годовых, следует из данных «Финуслуг» (рассчитанных по банкам топ-50). Ставки по вкладам на шесть месяцев и на год достигли максимума также в ноябре, составив 5,08% и 5,32% годовых соответственно.

По словам экспертов, снижение доходности по юаневым вкладам связано с преодолением недостатка ликвидности в этой валюте. Процентные ставки по вкладам в юанях снизились вслед за нормализацией ситуации с юаневой ликвидностью, пик дефицита которой пришелся на август—сентябрь 2024 года и спровоцировал рост ставок в банках, отмечают в «Финуслугах». «Ставки по валютным вкладам в основном зависят от баланса спроса на валютную ликвидность со стороны крупных корпоративных заемщиков и ее предложения со стороны банков. В периоды, когда у крупных компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, возникает больше потребности в заимствованиях, депозитные ставки в соответствующей валюте показывают тенденцию к росту. Напротив, приток валютной выручки и погашение крупных обязательств юрлиц перед банками обуславливает профицит валютной ликвидности и снижение депозитных ставок»,— поясняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

В банках отмечают, что наиболее востребованы сейчас короткие продукты. В среднем клиенты вкладывались в юаневые вклады на 5,5 месяца, сообщили в Сбербанке.

В Альфа-банке отмечают, что наибольшей популярностью пользуются юаневые вклады на три и шесть месяцев, что соответствует общей тенденции на рынке вкладов. В январе 2025 года 87% вкладов клиентов банка «Дом.рф» в китайской валюте оформлено на три месяца. В Новикомбанке наибольшей популярностью пользовались долгосрочные вклады в юанях сроком от одного до трех лет.

В целом по итогам 2024 года объем привлеченных юаней вырос почти на 50%, в январе рост портфеля замедлился, указывают в Альфа-банке. В ВТБ по итогам 2024 года объем сбережений россиян в китайской валюте составил 16,2 млрд юаней.

Коме того, юаневые вклады продолжают проигрывать конкуренцию рублевым продуктам и остаются инструментом диверсификации.

Более 94% депозитов и счетов открыто в рублях, поскольку на фоне высоких ставок по сберегательным продуктам в национальной валюте клиенты стремятся зафиксировать ставки именно по рублевым вкладам и накопительным счетам, сообщили в ВТБ. Доля таких вкладов в портфеле существенно не меняется — это скорее ответ на запросы клиентов, которым бы хотелось разместить свои средства в мягких валютах, отмечают в Сбербанке. Хранение средств в другой валюте несет для клиента определенные риски с точки зрения доходности. Поэтому чаще всего вклады в мягких валютах частные клиенты используют именно для диверсификации своих активов, поясняют в банке.

Рост объемов вкладов в юанях сдерживают высокие ставки в рублевых депозитах, а также невозможность снять юани с вклада — их можно только перевести в рубли с расходами на конвертацию, добавляет директор департамента розничного бизнеса Цифра-банка Юрий Эйдинов.

Между тем, по прогнозам экспертов, ставки по вкладам в юанях продолжат падать. «Если насыщение юанями сохранится, мы не исключаем дальнейшего снижения ставок по вкладам в данной валюте»,— говорит главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Дополнительным фактором снижения может стать ключевая ставка Банка Китая, составляющая на сегодня 3,1%, говорит управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Юлия Пославская, Максим Буйлов