В погоне за доходом

На финансовом рынке 2024 год стал годом срочных депозитов и фондов денежного рынка. На фоне подъема ключевой ставки Банком России с 16% до 21% россияне вложили в эти продукты около 10 трлн руб., а суммарный объем таких инвестиций превысил 50 трлн руб. Еще свыше 700 млрд руб. было инвестировано в физическое золото, стоимость которого выросла за минувший год в полтора раза. В ближайшие месяцы на предпочтения россиян будут влиять сигналы Банка России относительно будущей траектории денежно-кредитной политики, однако опрошенные «Ъ-Review» участники рынка не ждут резкой смены инвестиционных приоритетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ъ-Review» проанализировал инвестиционные практики российских частных инвесторов и выделил самые востребованные продукты, которые доступны физическим лицам с любым чеком.

Самыми востребованными остаются банковские депозиты, привлечения в которые выросли за год почти на 70%, до 9 трлн руб., причем весь спрос пришелся на срочные вклады сроком до одного года. Настоящим открытием ушедшего года можно считать фонды денежного рынка, чистые инвестиции в которые выросли год к году в 3,5 раза, до 777 млрд руб., такого притока средств отрасль розничных ПИФов не видела ни разу за свою 28-летнюю историю.

На третьем месте по популярности закрепилось золото, суммарные инвестиции в физический металл, по оценкам «Ъ-Review», могли составить 734 млрд руб. Аналитики и управляющие помогли разобраться в причинах таких инвестиционных предпочтений, а также оценить их перспективы в 2025 году.

В погоне за ставкой

Самыми востребованными у россиян инструментами сбережений остаются вклады, отрыв которых от ближайших конкурентов (ПИФы денежного рынка и золото) за год заметно расширился. Согласно последним данным, опубликованным на сайте Банка России, на начало декабря суммарный объем средств физических лиц на вкладах в банках составил 53,9 трлн руб., что более чем на 1 трлн руб., или на 2%, выше значений начала ноября. Даже без учета декабря, когда с высокой вероятностью приток средств продолжился, привлечения ушедшего года будут рекордные за всю историю банковской отрасли. По оценкам «Ъ-Review», за 11 месяцев объем привлеченных кредитными организациями средств (вкладов) физических лиц составил почти 9 трлн руб., что на 67% выше результата за весь 2023 год.

Основным локомотивом роста вкладов в минувшем году стали срочные (открытые на определенный срок) рублевые депозиты. За 11 месяцев объем средств на таких банковских продуктах вырос на 8,92 трлн руб., до 35,3 трлн руб., что позволило банкам улучшить результат 2023 года почти на 70%.

В то же время вложения на счетах до востребования сократились на 2,5%, или на 370 млрд руб., до 14,44 трлн руб., против роста на 2% и 260 млрд руб. годом ранее. Валютные вклады приросли на 11,3%, или на 430 млрд руб., до 4,2 трлн руб., но с учетом роста официального курса доллара Банка России за 11 месяцев более чем на 8%, до 97,022 руб./$, в валюте прирост был символическим — менее чем на 3%, или на $1,2 млрд, при общем объеме таких инвестиций в $43,1 млрд.

Популярности срочных депозитов способствовала проводимая Банком России денежно-кредитная политика. Вопреки ожиданиям банков и других участников рынка, которые в конце 2023 года рассчитывали на снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2024 года, регулятор не только не понизил ее, но в борьбе с инфляцией начал новый раунд повышения. В результате с конца июля по октябрь ставка за три шага была поднята с 16% до 21%, нового исторического максимума. От декабрьского заседания большинство экспертов и аналитиков ожидало подъема еще на 2 процентных пункта (п. п.), до 23%, но регулятор в очередной раз удивил участников рынка, сохранив ставку на уровне 21%.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России и потребности в фондировании банки были вынуждены активно повышать ставки по депозитам. Даже с учетом декабрьского решения регулятора и ответной реакции банков средняя максимальная процентная ставка топ-10 кредитных организаций выросла за год почти на 7 п. п., до 21,687%. «Даже на рынке облигаций не всегда удавалось найти выпуски, которые превосходили бы депозиты по доходности при сопоставимом качестве эмитентов»,— отмечает портфельный управляющий УК ТРИНФИКО Екатерина Горбунова.

С оглядкой на ЦБ

В начале этого года банки продолжили адаптировать уровень ставок по вкладам в соответствии с декабрьским решением и риторикой ЦБ. По итогам первых двух декад января средняя максимальная ставка крупнейших банков снизилась на 0,164 п. п., до отметки 21,523% — это на 0,756 п. п. ниже исторического максимума, установленного месяцем ранее. «Банки стали ожидать, что 21% по ключевой ставке — наивысший ее уровень в текущем цикле ужесточения денежно-кредитных условий»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Несмотря на неожиданную паузу на декабрьском заседании ЦБ РФ, мало кто из аналитиков ожидает скорого перехода к снижению ключевой ставки. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на ближайшем заседании, которое пройдет 14 февраля, ставка вновь будет сохранена на уровне 21% — ввиду сохранения высоких темпов роста цен. По итогам декабря прошлого года сезонно скорректированная инфляция (SAAR) ускорилась до 14–15% после 13,7% в ноябре и 8,5% в октябре. «Основным фактором для ЦБ остается сочетание сбалансированных темпов роста экономики и контролируемая инфляция ближе к целевым параметрам. Если ЦБ убедится, что экономика приближается к темпам сбалансированного роста (около 2% в год), а инфляция демонстрирует устойчивые признаки замедления, то регулятор может приступить к началу снижения ключевой ставки»,— отмечает Владимир Евстифеев. По его мнению, первое смягчение денежно-кредитных условий стоит ожидать не ранее второго полугодия 2025 года и значения ключевой ставки 18–20% на конец года.

Такой прогноз предполагает, что период высоких ставок продлится еще несколько месяцев. На повышении ставок на рынке сказывается и высокая конкуренция за ресурсы кредиторов и вкладчиков, которая, как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев, обострилась осенью 2024 года на фоне роста спроса на ликвидность со стороны системно значимых кредитных организаций для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27).

«В 2025 году уровень ключевой ставки продолжит играть определяющую роль в динамике ставок по средствам клиентов, однако потенциальное снижение кредитного спроса может несколько снизить градус борьбы за ресурсы, что, в свою очередь, может привести к снижению ставок по рынку на 1–2 п. п.»,— отмечает господин Корнев.

Деньги в рынке

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России позитивно сказалась и на популярности фондов денежного рынка, которые стали главным локомотивом всего рынка коллективных инвестиций. По итогам 2024 года чистые вложения в такие фонды составили 777 млрд руб., из которых около 250 млрд руб. было инвестировано в декабре. Это более чем втрое больше объема инвестиций за 2023 год и сопоставимо с суммарными привлечениями во все розничные фонды (открытые и биржевые фонды всех категорий: акции, облигации, смешанного типа, денежные и драгметаллов) с 2019 по 2023 год (813 млрд руб.).

В результате ажиотажного спроса, а также положительной переоценки активы фондов денежного рынка выросли за год в пятеро и впервые в истории превысили рубеж в 1 трлн руб. В итоге доля таких фондов на рынке розничных ПИФов выросла с 20,8% до 56,3%, вытеснив на второе место ПИФы акций (16%). Фонды облигаций и смешанного типа заняли соответственно 13,7% и 12,2% рынка. Неудивительно, что фонды данного типа стали самыми запускаемыми в 2024 году. По итогам года сразу восемь управляющих компаний — «Промсвязь», БКС, «Система Капитал», «МКБ Инвестиции», «Финстар Капитал», «Финам Менеджмент», «ААА Управление активами» и «Доходъ» — предложили своим клиентам фонды денежного рынка. Всего на текущий момент инвесторам доступны паи 20 фондов 13 УК.

Причина популярности ПИФов денежного рынка проста — такие фонды, точнее их большая часть, зарабатывают на краткосрочных сделках обратного репо с центральным контрагентом. Суть такой операции заключается в предоставлении денег под проценты другому участнику рынка под залог ценных бумаг (акции, облигации, клиринговые сертификаты участия) с обязательством их обратной продажи в указанный срок, чаще всего на следующий день. Из-за минимальной срочности операции фонды быстро реагируют на изменения ставки Банка России, а потому не несут процентного риска.

Одним из бенчмарков для таких фондов, отражающим стоимость денег на рынке, является рассчитываемый Московской биржей индекс RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, считается по ставкам реальных операций репо на бирже). За минувший год индикатор вырос на 5,04 п. п., до 20,31%. За это же время паи фондов денежного рынка прибавили в цене 17,3–18,3%, что более чем вдвое выше результата за тот же период 2023 года.

Добавляет популярности таким инвестициям их высокая ликвидность: купить и продать паи можно в любой биржевой день (торги на Мосбирже ведутся как в рабочие дни, так и в некоторые праздничные, приходящиеся на будние дни) при наличии спроса на пай (он всегда присутствует в крупных фондах, где для поддержания ликвидности есть маркетмейкер, который обязан выкупить и продать пай в отсутствие рыночного спроса или предложения). Такие сделки не влекут за собой потери накопленного процентного дохода, как в случае досрочного закрытия срочного вклада. Даже в случае накопительных счетов, по которым предусмотрено снятие средств в любой рабочий день, процентный доход обычно считается по минимальному остатку в течение месяца, и любое снятие до конца отчетного периода ведет к снижению базы расчета.

Точки входа в акции и облигации

В ближайшие месяцы роль биржевых фондов денежного рынка останется доминирующей, считают опрошенные управляющие. Этому будет способствовать сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Индекс RUSFAR уже вырос с начала года на 0,16 п. п., до отметки 20,5%.

Однако по мере появления макроэкономических предпосылок для смягчения ДКП инвесторы станут все больше обращать внимание на фонды, инвестирующие в широкий рынок акций и долгосрочные облигации, которые на длинных горизонтах обычно приносят доход выше фондов денежного рынка. По словам Владимира Евстифеева, уже сейчас классические рублевые облигации предлагают возможность зафиксировать повышенный уровень доходности на один-три года, что является преимуществом по сравнению с фондами денежного рынка. Плюс в периоды снижения ключевой ставки облигации могут дать дополнительный доход еще и за счет роста цен.

Впрочем, при текущем уровне ключевой ставки не стоит забывать о рисках дефолтов, в случае реализации которых инвесторы становятся кредиторами аж третьей очереди. То есть в случае банкротства эмитента они получат выплаты только после того, как конкурсный управляющий расплатится с государством по социальным обязательствам (налоги, взносы в страховые фонды и проч.), а также вернет средства банкам, которые выдали компании кредиты под залог имущества. «В настоящее время кредитное качество эмитентов и возможные сложности с погашением взятых обязательств выходят на первый план, думаем, что для частных инвесторов будет спокойнее довериться профессиональным управляющим, нежели самостоятельно отслеживать истории эмитентов»,— предупреждает Екатерина Горбунова.

Вложения в акции также могут стать более интересными в текущем году. Этому способствуют как относительно невысокие уровни фондовых индексов (индекс Московской биржи остается все еще ниже 3000 пунктов, то есть на 20% ниже локального максимума, установленного в мае минувшего года), а также высокие ожидаемые дивидендные выплаты российских компаний. По оценке аналитиков инвестбанка «Синара», в 2025 году эмитенты направят на выплаты акционерам 5 трлн руб., что сопоставимо с показателем 2024 года. По их оценке, данной на 20 декабря 2024 года, средневзвешенная доходность индекса Мосбиржи в текущем году составляет 13%, а у 15 наиболее перспективных по выплатам эмитентов она доходит до 19%.

Золотой стандарт

Сохраняется повышенный интерес у россиян к покупке физического золота, о чем свидетельствуют данные World Gold Council (WGC) и опрос крупнейших банков. По данным Мирового совета по золоту, по итогам трех кварталов 2024 года покупки слитков и монет в России составили 25,4 т, что на 6% выше показателя за аналогичный период 2023 года. В больших физических объемах физический металл покупали только в Китае (259,5 т), Индии (163,4 т), Турции (88,7 т), США (58,9 т), Вьетнаме (33,9 т) и Иране (33,1 т).

Если допустить, что в четвертом квартале покупки слитков и монет в России остались на уровне третьего квартала, то за год россияне могли приобрести рекордные 34,5 т металла, потратив на это около 250 млрд руб. Фактический объем инвестиций может быть еще выше, так как данные WGC обычно сильно уступают официальным показателям. Например, в прошлом году, по данным Мирового совета по золоту, в нашей стране было куплено в виде слитков и монет 31,5 т металла, тогда как Минфин оценивал покупки одних слитков на уровне 95 т. Если допустить, что пропорции сохранились и в прошлом году, значит, фактические вложения могли составить почти 104 т, или 734 млрд руб., и с этим показателем физическое золото занимает в списке самых популярных способов сбережения уверенное третье место.

Крупнейшие банки не стали раскрывать точные объемы клиентских покупок желтого металл, но указали о сохраняющемся высоком спросе на него. В Сбербанке рассказали, что за год их клиенты вложили в золото 78,4 млрд руб., еще 5,4 млрд руб. было инвестировано в серебро. Но из них лишь 15% пришлось на слитки, а остальное — на металлические счета. «Спрос остается стабильным, без резких всплесков и падений»,— отметили в госбанке.

Директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев сообщил, что за 11 месяцев 2024 года управление продало более 68 тыс. монет, что почти на 30% превышает аналогичный показатель 2023 года. Особой популярностью пользовались наиболее ликвидные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб. (масса драгоценного металла — 7,78 г, проба — 999). Такая монета стоит в зависимости от банка 82–90 тыс. руб., при этом за оптовую покупку может быть скидка в размере 3–7%.

Исторически россияне держали значительную часть сбережений в валютных активах, но из-за масштабных западных санкций были вынуждены искать альтернативы, среди которых оказалось и золото. Такой интерес объясняется просто: хотя металл и приобретается за рубли, его цена привязана к валютным котировкам мирового рынка. По данным Банка России, учетная цена на аффинированный металл выросла за прошлый год на 44%, до 8,4 тыс. руб./г, что стало ответом на рост стоимости металла в мире на 27%, до $2620 за тройскую унцию, и рост курса доллара более чем на 11%, до 100,53 руб./$. «Россияне не раз переживали лавинообразные скачки в динамике национальной валюты, когда рубль в течение полугода мог обесцениться в два раза. Это мотивирует население поддерживать валютные накопления, ранее это были валютные депозиты в банках, теперь в большей степени золото»,— отмечает старший аналитик УК ТРИНФИКО Алина Караваева.

Высокому спросу на слитки поспособствовали и введенные три года назад налоговые послабления при их покупке. В марте 2022 года был отменен НДС при приобретении слитков, который раньше поднимал цену металла на 20%. А в июне того же года был еще отменен налог с прибыли при продаже золотых слитков (НДФЛ в размере 13%).

Ставки ниже, цена — выше

В 2025 году опрошенные банки ждут сохранения спроса на физический металл в виде слитков и инвестиционных монет. «Высокий спрос на металл поддерживают текущая геополитическая обстановка, активная покупка золота центральными банками других стран, экономическая неопределенность, в том числе мировая инфляция»,— отметили в пресс-службе ВТБ. Там рассказали о том, что в текущем году банк планирует открыть офисы продаж золота в крупнейших городах России от Владивостока до Севастополя.

Поддержат спрос россиян и ожидания дальнейшего роста мировых и российских цен на металл. На его динамику будут влиять несколько ключевых факторов. Прежде всего это курс доллара США и политика ФРС. Согласно январскому опросу портфельных менеджеров, проведенному Bank of America, каждый второй опрошенный ждет два-три снижения ставки в этом году. Центральные банки также продолжат активно скупать металл, поскольку с приходом к власти Дональда Трампа глобальные геополитические противоречия усилятся. «При Трампе возрастают риски дальнейшего ухудшения отношений США и Китая, усиления торговых войн. Кроме этого, угроза санкций и растущий госдолг США продолжают подрывать доверие к долларовой финансовой системе»,— отмечает Михаил Васильев. В таких условиях он не исключает роста цены золота вплоть до $3 тыс. за унцию, что на 14,3% выше значений конца минувшего года. В России цены вырастут еще сильнее из-за снижения курса рубля. Согласно прогнозу аналитика, в четвертом квартале средний курс рубля к доллару составит 111 руб./$, а значит, рублевая цена может превысить 10,7 тыс. руб./г

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Виталий Гайдаев