Срок привезли вагонами

В Москве к девяти годам лишения свободы заочно приговорен бывший гендиректор ООО «Рэйлтрансхолдинг» (РТХ) Сергей Шпак. Он признан виновным в хищении у компании «ВЭБ-лизинг», входящей в госкорпорацию ВЭБ.РФ, более 1,8 млрд руб. Эти средства были перечислены по договорам о поставке вагонов, которых «ВЭБ-лизинг» не получил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Шпака, обвиненного в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), заняло у судьи Таганского суда Москвы Светланы Спицыной ровно год. Поскольку фигурант еще до возбуждения уголовного дела скрылся за границей и находится в международном розыске, процесс проходил в заочном режиме.

Признав вину бывшего гендиректора ООО «Рэйлтрансхолдинг» Шпака полностью доказанной, суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима, удовлетворив также гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 1,8 млрд руб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело о масштабных хищениях средств компании «ВЭБ-лизинг» было возбуждено 28 сентября 2017 года следственным департаментом МВД. Как установили следствие и суд, именно Сергей Шпак являлся организатором преступной группы, действовавшей с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года. Кроме него ее участниками, по данным правоохранителей, являлись бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» гражданин Мальты Вячеслав Соловьев, первый заместитель гендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов, глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко, гендиректор Новозыбковского машиностроительного завода (НМЗ) Олег Шевченко, а также руководители некоторых структур РТХ. Практически все эти фигуранты сейчас находятся в международном розыске.

Целью преступления являлось хищение средств, которые компаниям холдинга перечислял «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. Сам механизм, как следует из материалов дела, состоял в «подписании однотипных заведомо убыточных для потерпевшей стороны контрактов, договоров лизинга, составлении подложных актов приемки-передачи имущества, договоров поручительства и иных фиктивных документов».

О махинациях стало известно после проверки исполнения контрактов, когда выяснилось, что вагоны не поставлялись, а перечисленные за них средства оказались выведены через два десятка фирм, не занимавшихся реальной хозяйственной деятельностью.

Всего в нескольких договорах говорилось о 800 с лишним грузовых вагонах и платформах для перевозки контейнеров. Нанесенный ущерб составил более 1,8 млрд руб. В материалах дела говорится, что довольно долго скрывать аферы участникам преступной группы удавалось за счет «имитации добросовестного выполнения договорных обязательств путем частичной оплаты лизинговых платежей и финансирования производства вагонов, что способствовало отсутствию их фактической инвентаризации».

В ходе расследования было установлено, что поставщиком вагонов выступало ОАО НМЗ, возглавляемое Олегом Шевченко. Отметим, что 23 октября 2020 года за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, а также злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда (ч. 2 ст. 199.2 и ч. 2 ст. 315 УК РФ) он был приговорен Новозыбковским горсудом к одному году лишения свободы. Параллельно с этим он являлся и фигурантом дела о масштабной растрате и оказался фактически единственным, кого удалось задержать в рамках расследования.

Свою вину в инкриминированном деянии, а именно в том, что якобы поставленные заказчику вагоны существовали только на бумаге, а НМЗ даже не производились, Олег Шевченко полностью признал.

В итоге с ним было заключено досудебное соглашение. 17 октября 2022 года тот же Таганский суд приговорил его в особом порядке к одному году и четырем месяцам лишения свободы.

Отметим, что с уголовным делом господина Шпака было связано еще одно. В 2022 году к трем годам шести месяцам колонии общего режима Хорошевский райсуд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева (Ташкент). Он был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество: за $5 млн совместно с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования Сергея Шпака. Ранее сотрудничавший со следствием господин Сосновский получил условный срок.

Олег Рубникович