Вагоны привезли к заочному аресту

Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму. По данным следственного департамента (СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине.

Заседания по избранию заочной меры пресечения Виталию Гыберту и Александру Шаповалову проходили в Тверском суде одно за другим и были схожи по сюжету. Обосновывая ходатайства, представитель СД МВД сообщил суду, что оба бывших топ-менеджера обвиняются в тяжком преступлении, а их деяния не связаны с предпринимательской деятельностью. Как стало известно в суде, Александр Шаповалов и Виталий Гыберт обвиняются в том, что в 2015–2016 годах в составе организованной группы, в которую входили глава РТХ Сергей Шпак и руководители некоторых структур РТХ, похитили около 1,8 млрд руб., которые компаниям холдинга перечислил «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. Фигурантам инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Представитель следствия настаивал, что фигурантов необходимо заочно арестовать, поскольку они скрылись (по некоторым данным, оба уехали на Украину), а оставаясь на свободе, могут продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей и уничтожить улики по делу. Следователь также сообщил, что Александр Шаповалов, например, летом отправился на лечение за границу, однако, получив разрешение от следствия отсутствовать лишь две недели, обратно в Россию так и не вернулся.

В свою очередь, прокурор, поддержавший ходатайства СД, сказал, что один из фигурантов дела, Олег Шевченко, выразивший желание заключить досудебное соглашение, заявил, что ему и членам его семьи поступают угрозы от представителей Виталия Гыберта, требующих не давать следствию показания.

Обвинение обоим подследственным было предъявлено в ноябре прошлого года, в июне нынешнего они были объявлены в федеральный розыск, а в августе — в международный. В суде также стало известно, что «ВЭБ-лизинг» предъявил всем обвиняемым субсидиарный иск на сумму ущерба.

В свою очередь, защита настаивала на том, что следствие не привело доказательств, что вменяемое фигурантам деяние не относится к предпринимательской деятельности и что обвиняемые скрываются.

По утверждению адвокатов, оба подследственных не получали повесток и поэтому не знали, что их разыскивают. Виталий Гыберт, отметил его защитник, приобретал билет в Анталью, когда находился в статусе свидетеля, и поэтому не был ограничен в передвижениях. Кроме того, у него нет задолженностей по ЖКХ, что противоречит утверждению следствия о том, что фигурант уехал за границу. Адвокат Александра Шаповалова Сергей Алексеев отметил, что сейчас проходят арбитражные процессы по претензиям, связанным со сделкой с вагонами. «Гражданско-правовой спор был необоснованно переведен в уголовную плоскость»,— считает он.

Однако доводы защиты суд не убедили, и ходатайства следствия о заочном аресте на два месяца обоих обвиняемых были удовлетворены.

Юрий Сенаторов