Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Япония подняла в воздух истребители из-за нарушения воздушного пространства
Два самолета нарушили во вторник воздушное пространство Японии в районе юго-западной префектуры Фукуока. Предположительно, самолеты принадлежат России, заявило Минобороны Японии.
Как передает Kyodo, нарушение воздушного пространства произошло между 4:07 и 4:12 утра (22:12 понедельника мск). В ответ были подняты японские истребители.
Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара сообщил о проникновении одного самолета. Токио уже выразил решительный протест Москве и призвал не допустить повторения ситуации, сообщает Reuters.