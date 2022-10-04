Герои не жалуются

Как стало известно “Ъ”, бывший высокопоставленный чиновник и герой ДНР Александр Тимофеев (Ташкент) отказался обжаловать приговор Хорошевского райсуда Москвы, по которому получил три с половиной года за попытку хищения у предпринимателя Сергея Шпака $5 млн за прекращение его уголовного преследования. Заключенный в ближайшее время рассчитывает добиться условно-досрочного освобождения (УДО), с тем чтобы отправиться воевать в Донбасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший зампред совета министров ДНР Александр Тимофеев (Ташкент)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший зампред совета министров ДНР Александр Тимофеев (Ташкент)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Приговор 10 августа, которым он был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), во многом обескуражил Александра Тимофеева. Учитывая, что второй фигурант Игорь Сосновский отделался условным сроком, Александр Тимофеев надеялся если не на оправдательное решение, то хотя бы на такое же заключение.

Не согласившись с назначенными ему тремя годами и шестью месяцами колонии, Александр Тимофеев подал жалобу на приговор. Однако потом, по словам защитника Дмитрия Дорохина, подсчитав время, проведенное в СИЗО под следствием и судом, и придя к выводу, что в случае примерного поведения он сможет выйти по УДО в октябре этого года, то есть до рассмотрения жалобы, отозвал ее.

«Выйдя на свободу, он хочет повидаться с семьей, которая сейчас живет в Москве, а затем планирует отправиться в свое подразделение в ДНР, чтобы принять участие в боевых действиях»,— пояснил “Ъ” господин Дорохин.

В свое время учившийся в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище им. В. И. Ленина и закончивший Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Александр Тимофеев возглавлял штаб батальона «Оплот» (сейчас мотострелковая бригада в составе 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР), а боевое крещение получил в ходе столкновений за контроль над аэропортом Донецка.

Потом, перейдя на гражданскую службу, господин Тимофеев до 2018 года являлся министром доходов и сборов, исполнял обязанности зампреда совета министров ДНР.

При этом защитник не стал называть конкретную дату обращения господина Тимофеева в суд с просьбой об освобождении. «Мы пока не решили, кто выйдет в суд с этой инициативой»,— уточнил адвокат. По его словам, боевой офицер с момента задержания и на протяжении всего следствия просил сотрудника ГСУ СКР выпустить его на свободу, чтобы он мог принять участие в защите Донбасса, однако просьбы были отклонены. Следователь заявлял, что подобные решения не относятся к его компетенции.

Уголовное дело в отношении бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Игоря Сосновского ГСУ СКР по Москве возбудило в апреле 2021 года. А через несколько месяцев после того, как бывший украинский чиновник признал вину и раскаялся, в деле появился и Александр Тимофеев.

По версии следствия, начиная с середины октября 2020 года по апрель 2021 года господа Тимофеев и Сосновский, используя мессенджер Telegram, вели переговоры с бывшим руководителем «Рэйлтрансхолдинга» Сергеем Шпаком, обвиняемым в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» 1,8 млрд руб.

Господину Шпаку они предложили прекратить уголовное преследование за $5 млн. Согласно плану злоумышленников, их люди за $500 тыс. должны были организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого уголовное дело будет передано в спецслужбы. За оставшуюся сумму Сергей Шпак якобы будет снят с международного розыска, из обвиняемого станет свидетелем, а затем его уголовное преследование и вовсе будет прекращено, обещали они. А в случае невыплаты денег «решальщики», по версии следствия, угрожали, что чекисты подключат Интерпол и предпринимателя экстрадируют с Украины в Россию. Дальнейшие переговоры с предпринимателем шли в Москве через его доверенное лицо Артема Ткачева. Оба заподозрили, что «решальщики» их хотят обмануть, и обратились в ФСБ. В результате Игорь Сосновский, получивший в ресторане в ходе оперативного эксперимента $15 тыс. и муляж $485 тыс., был задержан. Благодаря признанию своей вины и досудебному соглашению о сотрудничестве он получил в особом порядке три года, а Александр Тимофеев — настоящий срок.

Юрий Сенаторов