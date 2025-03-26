США начистили медь

Стоимость меди обновляет максимумы на фоне сообщений о планах США ввести пошлины на ее импорт уже в течение ближайших нескольких недель. Это повышает неопределенность в мировой торговле, как следствие, металл в США и Китае торгуется с премией более $1 тыс. На долю импорта в Штатах приходится 30% меди, причем в стране почти нет перерабатывающих мощностей, потому трейдеры активно запасаются металлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Трехмесячный контракт на медь на Лондонской бирже металлов (LME) 25 марта подорожал на 1,57%, до $10,11 тыс. за тонну, что стало максимальным значением с лета 2024 года. Майский фьючерс на Чикагской товарной бирже (CME) 26 марта дорожал на 0,4%, до $11,53 тыс. за тонну, достигнув нового исторического максимума.

Цены растут на фоне сообщений о планах США ввести пошлины на импорт меди уже в течение нескольких недель — на несколько месяцев раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. Президент США Дональд Трамп, напоминает агентство, рассматривал возможность введения пошлин в 25% на весь импорт меди. На слухах о возможных ограничениях и опасениях обострения торговой войны между США и Китаем медь в течение всего месяца показывала более высокую волатильность, чем другие промышленные цветные металлы. При этом рынок меди в целом сбалансирован — по итогам прошлого года был зафиксирован профицит в 1–2%, по данным БКС.

Администрация Дональда Трампа активно стимулирует восстановление промышленного, в том числе металлургического, производства в США. С начала марта вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, и на этой неделе стало известно, что южнокорейская Hyundai Steel построит сталелитейное производство в Луизиане мощностью почти 3 млн тонн в год. Предполагается, что предприятие преимущественно будет производить стальной прокат для производства электромобилей Hyundai.

При этом медь — один из критически важных металлов для производства электротранспорта и инфраструктуры.

Усиление торговых войн создает высокую неопределенность с мировыми торговыми потоками, как следствие, металл торгуется с премией более $1 тыс. в США и Китае, говорит аналитик «БКС Мир инвестиции» Ахмед Алиев. Рынок США сильно зависит от импорта меди, поэтому ажиотаж от возможных пошлин понятен, поясняет он. «США импортируют значительную долю ресурсов из Чили, Канады и Перу — 30%. При этом медеплавильных мощностей в стране мало — два завода. Поэтому в США ввозят именно рафинированную медь, не концентрат — с переработкой явно проблема»,— говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

Дональд Трамп, президент США, 20 февраля, ТАСС: «Тарифы — одно из самых красивых слов, которые я когда-либо слышал».

Ожидаемо, что трейдеры активно запасают медь, что тоже способствует ажиотажу и росту цен, указывает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев. По словам собеседника “Ъ”, крупной металлургической компании, в ближайшие недели США ожидает рекордный приток поставок — от 100 тыс. до 150 тыс. тонн рафинированного металла. «Резкий рост импорта меди в США уже влияет на мировые рынки, сокращая поставки в Китай. И КНР уже планирует защитные меры в виде наращивания ресурсов»,— говорит он. Сейчас, продолжает источник “Ъ”, медеплавильные заводы Китая в попытке предотвратить потери от растущей нехватки сырья остановили производства на техническое обслуживание. «В Китае очень много мощностей, для которых не хватает концентрата»,— описывает ситуацию собеседник “Ъ”.

По оценкам «Риком-Траст», цены на металл могут вырасти до $12–12,5 тыс. за тонну, а к 2035–2040 годам можно ожидать роста цен до $17–20 тыс. за тонну из-за ожидающегося дефицита. «Геологоразведка и начало разработки новых медных месторождений будут происходить куда более медленными темпами, чем рост спроса на этот металл»,— поясняет господин Абелев. По его прогнозам, в ближайшие 15–20 лет спрос на медь будет расти на 20–40% ежегодно.

В краткосрочной перспективе от роста цен на медь могут выиграть и российские производители. Хотя большая часть этого «выигрыша» будет съедена укрепившимся рублем, указывает Ахмед Алиев. РФ входит в пятерку крупнейших производителей меди с добычей около 1,2–1,3 млн тонн в год.

Крупные российские производители меди «Норникель», РМК, УГМК, и «Удоканская медь» не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Трифонова