Ошибки госорганов защищают от суда

Отсутствие подписи составителя протокола или перепутанные в нем личные данные могут перестать быть причиной прекращения производства по делам об административных правонарушениях. Комиссия правительства по законопроектной деятельности 31 марта рассмотрит проект изменений в КоАП: если внесение его в Госдуму будет поддержано, у должностных лиц появятся три дня на исправление ошибок в документах, которые зачастую являются единственными доказательствами по делу. Автор проекта, Минюст, ссылается на необходимость исключить возможность нарушителей уклоняться от ответственности по формальным основаниям, но предлагаемая мера еще сильнее сократит число оправдательных решений по административным делам — сейчас их лишь 5% в делах о нарушениях физлиц и 9% в административных спорах с бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьи могут получить право на возврат административных протоколов на доработку инспекторам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Судьи могут получить право на возврат административных протоколов на доработку инспекторам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит сегодня проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) — по ним составленные с ошибками или неподписанные протоколы об административных нарушениях перестанут признавать недопустимыми доказательствами и считать основаниями для прекращения таких дел. Законопроект разработан Минюстом для реализации постановления Конституционного суда (КС) от 3 октября 2024 года №43П и поддержан Верховным судом (ВС), а также государственно-правовым управлением президента. Постановление КС было принято по итогам рассмотрения дела, в рамках которого гражданин оспаривал конституционность отдельных положений КоАП. Предметом разбирательств изначально стал административный протокол, где отсутствовала подпись должностного лица. Из-за этого протокол был признан недопустимым доказательством, что позволило нарушителю избежать наказания.

По действующей редакции КоАП РФ при выявлении серьезных нарушений при составлении административного протокола судья обязан прекратить производство по делу. Пояснительная записка к поправкам Минюста упоминает среди таких ошибок не только отсутствие подписи должностного лица, но и другие нарушения — ошибки в имени и фамилии нарушителя, отсутствие даты или времени происшествия и т. п. При этом, как говорится в решении КС, эти недостатки не всегда можно устранить путем вызова к судье должностного лица, возбудившего дело, например если сотрудник болен или уволился. Сам же судья не имеет права устранять нарушения, так как его вмешательство в дело приведет к тому, что он будет «подменять сторону обвинения».

Согласно законопроекту Минюста, при неправильном составлении протокола такие материалы можно будет вернуть для устранения недостатков в орган, должностное лицо которого составило протокол. Кроме того, возвращать материалы дела на доработку предлагается в случае неправильной квалификации действий привлекаемого к ответственности лица. На «переделку» не устроившего суд протокола отводится срок, не превышающий трое суток со дня поступления в суд всех материалов, с возможностью обжаловать возврат дела возбудившему его органу.

Разработка законопроекта сопровождалась непростым согласованием: так, претензии к нему были у Генпрокуратуры, где отмечали, что предлагаемые сроки обжалования определений о возврате материалов дела повлекут сложности с правоприменением. Также в ведомстве указывали, что процедура устранения недостатков процессуальных документов требует доработки, например следует урегулировать порядок принятия итогового процессуального решения по делу после его возврата (извещение привлекаемого лица, возбуждение нового дела или вынесение постановления о переквалификации). Кроме того, расхождения были между Минюстом и МВД — последнее также рассчитывало на более длительные сроки устранения недостатков. Минюст, однако, настоял на том, что должностные лица и так обязаны добросовестно выполнять свои обязанности и правильно заполнять документы.

Отметим, дела об отмене судебных постановлений из-за недостатков в протоколах об административных правонарушениях регулярно доходят до ВС. В числе наиболее распространенных ошибок — неполнота предоставленных документов и доказательств, некорректное составление протоколов и искажение содержащихся в них данных. При этом еще в 2020 году позиция ВС, сейчас поддержавшего поправки Минюста, была диаметрально противоположной: тогда коллегия по административным спорам ВС отменила решения нижестоящих инстанций по делу №5-АД20-2, признав, что нарушения в оформлении документов (исправления дат и отсутствие подписей) являются основанием для этого. Административный орган не вправе в одностороннем порядке самовольно составлять либо вносить изменения в протоколы, отметил ВС. Суд указывал, что до признания лица виновным необходимо изучить все доказательства в ходе публичного заседания, чтобы обеспечить состязательность процесса. Также было указано, что если в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, есть сомнения, то их трактуют в пользу ответчика.

Государство в спорах с гражданами и бизнесом выступает сильной стороной, а в административных делах протоколы зачастую являются и единственными доказательствами по делу. Недопустимость исправлений в протоколах до сих пор была одним из способов обеспечить дисциплину в контролирующих органах и «компенсировать» частным лицам и компаниям слабость в спорах с чиновниками, участвующими в них на профессиональной основе. Эту слабость подтверждает и статистика: число оправдательных решений по административным правонарушениям сегодня крайне невелико — так, по данным Агентства правовой информации, из 6,14 млн дел по КоАП, рассмотренных в 2023 году, в России оправдательные решения были вынесены лишь по 5% дел (299 тыс.). У компаний доля выигранных споров несколько выше — из 191,6 тыс. дел оправдательные решения вынесены по 17,3 тыс. (9%) — вероятно, в силу того, что бизнес чаще пользуется профессиональными юридическими услугами.

По словам старшего юриста адвокатского бюро «Пропозитум» Павла Григорьева, у законопроекта высокие шансы на принятие, из-за чего «выиграют многочисленные участники административного делопроизводства»: «Фактически законодатель простит им на будущее совершение ошибок и существенно упростит работу». Возможность исправления не устроивших суд административных протоколов приведет также к увеличению сборов штрафов и уменьшению количества выигранных дел по КоАП, уверена руководитель юридической компании КОНС Наталья Жбанова, с 1 января 2025 года штрафы по административным делам уже существенно выросли (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года, 3 февраля), а обжаловать постановления становится все сложнее в связи с планомерным ужесточением законодательства, говорит юрист.

Еще в 2021 году КС указывал, что отсутствие возможности вернуть протокол не означает обязанности прекратить производство по делу, отмечает президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн: «Небрежность при оформлении таких документов — достаточно распространенное явление, поэтому решение затрагивает интересы значительной части истцов в гражданском судопроизводстве».

Одной из причин для изменения правил игры в административном производстве могут быть и отголоски развернутой, а затем поставленной на паузу из-за военной операции на Украине административной реформы в контролирующих органах (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года). Сокращение штатов и повышение зарплат в 2019 году затронули только центральные аппараты министерств и ведомств, на территориальные же и региональные и муниципальные административные органы они распространиться не успели. В результате, как признавали в Белом доме, тарифные сетки в территориальных подразделениях не пересматривались, что вызвало сильное их отставание от значительного роста зарплат в экономике. «Денежное содержание молодых специалистов (38 тыс. руб. с премией) влечет высокую текучесть кадров (до 26% среди молодежи, в том числе до 62% в первый год прохождения службы)»,— отмечали в правительстве. В условиях устойчивого кадрового дефицита эта ситуация не могла не привести либо к оттоку заметной части сотрудников административных органов с ростом нагрузки на оставшихся, либо к снижению требований к найму инспекторов, что и привело к падению качества бюрократической работы и необходимости узаконивать возврат протоколов на доработку.

Анна Королева, Олег Сапожков, Диана Галиева