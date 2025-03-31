Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ну хоть посмеялись

Евгения Милова о светских событиях недели

Как известно, нет более серьезного занятия, чем светские события, во всяком случае, люди, которые заняты их производством, в последнее десятилетие стараются избегать чувства юмора в пользу чувства собственной значимости. Но минувшая светская неделя выдалась неожиданно смешной, хотя изначально таких планов ни у кого не было.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сначала два дня отмечали киноуспехи: в понедельник — на старейшей российской кинопремии «Ника» Андрея Кончаловского и Юлия Гусмана, во вторник — на только что придуманной «Trends/Кино» от журнала Men Today. Всерьез о месте «Ники» на карте российского кино уже написал Андрей Плахов (см. “Ъ” от 25 марта), я же замечу, что в приветственном слове господин Кончаловский назвал премию фестивалем, что изрядно повеселило зал. Дальше выяснилось, что академики совершенно точно хотели как лучше — а вышло, разумеется, как всегда. Приняв истинно соломоново решение, награду в номинации «Лучшая мужская роль» они поделили между Евгением Цыгановым (за «Мастера и Маргариту») и Юрой Борисовым (за «Кончится лето»). На месте господина Борисова я бы обиделась: мало ему в зарубежном наградном сезоне было Кирана Калкина, который забрал все премии, на которые они оба были номинированы, так теперь еще и господин Цыганов нашелся в своем отечестве. Выглядело так, будто академики посчитали невежливым совсем уж ничего не дать актеру, который вот только что вернулся с «Оскара», но и решение присудить «Лучшую мужскую роль» господину Цыганову было принято ими давно, и отказываться от этой идеи никто не захотел. Кроме того, награждать фильм «Мастер и Маргарита» во всех заявленных номинациях было глубоко выстраданным решением и почти фрондерством. Тем более что среди гостей в зале присутствовал начальник управления по общественным проектам АП Сергей Новиков.

Почти то же самое произошло на следующий вечер в «Метрополе», где вручалась премия мужского журнала. И если академики «Ники» связаны регламентами и традициями, то тут ничто не мешало организаторам наградить Юру Борисова так, как он того заслуживает — хоть за работу в российском кино, хоть в зарубежном. В конце концов, их же вообще ничего не связывает — они свою премию только что сами придумали. Но нет! Опираясь на голосование читателей, «Лучшего актера» снова отдали Евгению Цыганову. Для господина Борисова в этот вечер нашлась только специальная номинация «Награда за вклад в киноискусство от коньячного дома "Коктебель"». Тут, на мой взгляд, просматривается изъян всего сегодняшнего глянца: все очень стараются походить на ушедшие респектабельные образцы, вместо того чтобы пользоваться моментом обнуления рынка и творить без оглядки.

Следующим событием, где собравшиеся от души посмеялись, стала премия Художественного театра, учрежденная в 2023 году для поддержки творческой молодежи — до 35 лет. Мероприятие посвятили Иннокентию Смоктуновскому, 100 лет со дня рождения которого исполнилось в этот же день. Так что церемония была оформлена минималистично, преимущественно в ч/б, а награждение в каждой из категорий предварял фрагмент видеоинтервью господина Смоктуновского. В предыдущие годы награды вручал кто-нибудь из членов жюри (а здесь для каждой категории работает своя судейская коллегия из трех человек). Однако в этом году стало больше специально приглашенных для вручения звезд — и никто не смог скрыть радости от того, что стоит на такой великой сцене. «Будучи выпускницей ВГИКа, я и представить не могла, что однажды мне посчастливится оказаться на сцене МХАТа,— призналась Анна Михалкова.— Это возможно, если очень много трудишься и если твой папа — Никита Михалков». Зал очень развеселился, хотя госпожа Михалкова на всякий случай подчеркнула, что шутит.

Но самую смешную шутку собравшимся подарила, явно того не желая, компания «Аэрофлот», которая решила поддержать победителей в специальных номинациях. Их всего две: «Зачет» — для студентов школы-студии МХАТ (ее вручает ректор Игорь Золотовицкий) и «Без комментариев» от худрука МХТ Константина Хабенского. И кто бы мог подумать, что скромность национального авиаперевозчика будет такой безграничной! Если банк ВТБ спонсирует организацию премии, а ювелирная компания Mercury дарит в дополнение к награде золотую брошь в виде чайки, то победительница «Зачета» Агафья Бит-Гармус получила от «Аэрофлота» 50 тыс. миль бонусной программы, а лауреат «Без комментариев» — два бесплатных билета бизнес-классом «в любую точку России, куда летает "Аэрофлот"». Лауреатом оказался директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский — и зрительный зал почти зарыдал от смеха из-за несоответствия масштабов награды и награждаемого. «Мне как раз предстоит на этой неделе лететь в Оренбург»,— добил зал господин Пиотровский. «Ум — это крайне важно, но, кроме того, сюда надо поместить элемент чутья времени, такт к зрителю и вкус» — этим высказыванием Иннокентия Смоктуновского церемония и завершилась.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

Предыдущая фотография
Слева направо: хореограф Алла Сигалова, актрисы Александра Урсуляк и Анна Чиповская на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Слева направо: хореограф Алла Сигалова, актрисы Александра Урсуляк и Анна Чиповская на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Андрей Мерзликин и Кристина Бабушкина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Актеры Андрей Мерзликин и Кристина Бабушкина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Михалкова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Актриса Анна Михалкова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий (слева) и актриса Агриппина Стеклова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий (слева) и актриса Агриппина Стеклова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Андрющенко, актеры Лев Зулькарнаев и Алена Долголенко на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Слева направо: режиссер Александр Андрющенко, актеры Лев Зулькарнаев и Алена Долголенко на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Филипп Чижевский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Филипп Чижевский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Мария Андреева (справа) и продюсер Полина Зуева на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Актриса Мария Андреева (справа) и продюсер Полина Зуева на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: телеведущая Софико Шеварднадзе, продюсеры Полина Зуева и Алексей Боков, актриса Фатима Ибрагимбекова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Справа налево: телеведущая Софико Шеварднадзе, продюсеры Полина Зуева и Алексей Боков, актриса Фатима Ибрагимбекова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юрий Быков на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Режиссер Юрий Быков на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Михаил Вайнберг и актриса Анастасия Меськова (в центре) на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Режиссер Михаил Вайнберг и актриса Анастасия Меськова (в центре) на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: актер Станислав Любшин, режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Справа налево: актер Станислав Любшин, режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Дарья Верещагина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Актриса Дарья Верещагина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Литературный критик, блогер Мария Лебедева на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Литературный критик, блогер Мария Лебедева на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин перед закрытым показом фильма «Дольче»

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин перед закрытым показом фильма «Дольче»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Супруга солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского Ольга Пилевская перед закрытым показом фильма «Дольче»

Супруга солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского Ольга Пилевская перед закрытым показом фильма «Дольче»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Писатель Наташа Оуэн и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Писатель Наташа Оуэн и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Станислав Любшин (слева) и председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Актер Станислав Любшин (слева) и председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинорежиссер Юлий Гусман (слева) и актер Юрий Борисов (второй справа) на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Кинорежиссер Юлий Гусман (слева) и актер Юрий Борисов (второй справа) на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актриса Анна Пересильд на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Высоцкая на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актриса Юлия Высоцкая на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссеры Батыр Моргачев (слева) и Владимир Грамматиков на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Режиссеры Батыр Моргачев (слева) и Владимир Грамматиков на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель-сатирик Аркадий Инин (слева) и режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Писатель-сатирик Аркадий Инин (слева) и режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Равшана Куркова на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актриса Равшана Куркова на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Алексей Фатеев на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актер Алексей Фатеев на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Юрий Борисов на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актер Юрий Борисов на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко (второй слева) на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко (второй слева) на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композитор Александр Зацепин на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Композитор Александр Зацепин на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Анна Матисон на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Режиссер Анна Матисон на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Станислав Садальский на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Актер Станислав Садальский на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 36

Слева направо: хореограф Алла Сигалова, актрисы Александра Урсуляк и Анна Чиповская на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Андрей Мерзликин и Кристина Бабушкина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Михалкова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий (слева) и актриса Агриппина Стеклова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Андрющенко, актеры Лев Зулькарнаев и Алена Долголенко на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Филипп Чижевский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Мария Андреева (справа) и продюсер Полина Зуева на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: телеведущая Софико Шеварднадзе, продюсеры Полина Зуева и Алексей Боков, актриса Фатима Ибрагимбекова на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юрий Быков на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Михаил Вайнберг и актриса Анастасия Меськова (в центре) на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: актер Станислав Любшин, режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Дарья Верещагина на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Литературный критик, блогер Мария Лебедева на церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин перед закрытым показом фильма «Дольче»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Супруга солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского Ольга Пилевская перед закрытым показом фильма «Дольче»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Писатель Наташа Оуэн и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Станислав Любшин (слева) и председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинорежиссер Юлий Гусман (слева) и актер Юрий Борисов (второй справа) на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Высоцкая на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссеры Батыр Моргачев (слева) и Владимир Грамматиков на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель-сатирик Аркадий Инин (слева) и режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Равшана Куркова на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Алексей Фатеев на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Юрий Борисов на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко (второй слева) на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композитор Александр Зацепин на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Анна Матисон на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Станислав Садальский на церемонии вручения кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все