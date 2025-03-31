Ну хоть посмеялись

Как известно, нет более серьезного занятия, чем светские события, во всяком случае, люди, которые заняты их производством, в последнее десятилетие стараются избегать чувства юмора в пользу чувства собственной значимости. Но минувшая светская неделя выдалась неожиданно смешной, хотя изначально таких планов ни у кого не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сначала два дня отмечали киноуспехи: в понедельник — на старейшей российской кинопремии «Ника» Андрея Кончаловского и Юлия Гусмана, во вторник — на только что придуманной «Trends/Кино» от журнала Men Today. Всерьез о месте «Ники» на карте российского кино уже написал Андрей Плахов (см. “Ъ” от 25 марта), я же замечу, что в приветственном слове господин Кончаловский назвал премию фестивалем, что изрядно повеселило зал. Дальше выяснилось, что академики совершенно точно хотели как лучше — а вышло, разумеется, как всегда. Приняв истинно соломоново решение, награду в номинации «Лучшая мужская роль» они поделили между Евгением Цыгановым (за «Мастера и Маргариту») и Юрой Борисовым (за «Кончится лето»). На месте господина Борисова я бы обиделась: мало ему в зарубежном наградном сезоне было Кирана Калкина, который забрал все премии, на которые они оба были номинированы, так теперь еще и господин Цыганов нашелся в своем отечестве. Выглядело так, будто академики посчитали невежливым совсем уж ничего не дать актеру, который вот только что вернулся с «Оскара», но и решение присудить «Лучшую мужскую роль» господину Цыганову было принято ими давно, и отказываться от этой идеи никто не захотел. Кроме того, награждать фильм «Мастер и Маргарита» во всех заявленных номинациях было глубоко выстраданным решением и почти фрондерством. Тем более что среди гостей в зале присутствовал начальник управления по общественным проектам АП Сергей Новиков.

Почти то же самое произошло на следующий вечер в «Метрополе», где вручалась премия мужского журнала. И если академики «Ники» связаны регламентами и традициями, то тут ничто не мешало организаторам наградить Юру Борисова так, как он того заслуживает — хоть за работу в российском кино, хоть в зарубежном. В конце концов, их же вообще ничего не связывает — они свою премию только что сами придумали. Но нет! Опираясь на голосование читателей, «Лучшего актера» снова отдали Евгению Цыганову. Для господина Борисова в этот вечер нашлась только специальная номинация «Награда за вклад в киноискусство от коньячного дома "Коктебель"». Тут, на мой взгляд, просматривается изъян всего сегодняшнего глянца: все очень стараются походить на ушедшие респектабельные образцы, вместо того чтобы пользоваться моментом обнуления рынка и творить без оглядки.

Следующим событием, где собравшиеся от души посмеялись, стала премия Художественного театра, учрежденная в 2023 году для поддержки творческой молодежи — до 35 лет. Мероприятие посвятили Иннокентию Смоктуновскому, 100 лет со дня рождения которого исполнилось в этот же день. Так что церемония была оформлена минималистично, преимущественно в ч/б, а награждение в каждой из категорий предварял фрагмент видеоинтервью господина Смоктуновского. В предыдущие годы награды вручал кто-нибудь из членов жюри (а здесь для каждой категории работает своя судейская коллегия из трех человек). Однако в этом году стало больше специально приглашенных для вручения звезд — и никто не смог скрыть радости от того, что стоит на такой великой сцене. «Будучи выпускницей ВГИКа, я и представить не могла, что однажды мне посчастливится оказаться на сцене МХАТа,— призналась Анна Михалкова.— Это возможно, если очень много трудишься и если твой папа — Никита Михалков». Зал очень развеселился, хотя госпожа Михалкова на всякий случай подчеркнула, что шутит.

Но самую смешную шутку собравшимся подарила, явно того не желая, компания «Аэрофлот», которая решила поддержать победителей в специальных номинациях. Их всего две: «Зачет» — для студентов школы-студии МХАТ (ее вручает ректор Игорь Золотовицкий) и «Без комментариев» от худрука МХТ Константина Хабенского. И кто бы мог подумать, что скромность национального авиаперевозчика будет такой безграничной! Если банк ВТБ спонсирует организацию премии, а ювелирная компания Mercury дарит в дополнение к награде золотую брошь в виде чайки, то победительница «Зачета» Агафья Бит-Гармус получила от «Аэрофлота» 50 тыс. миль бонусной программы, а лауреат «Без комментариев» — два бесплатных билета бизнес-классом «в любую точку России, куда летает "Аэрофлот"». Лауреатом оказался директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский — и зрительный зал почти зарыдал от смеха из-за несоответствия масштабов награды и награждаемого. «Мне как раз предстоит на этой неделе лететь в Оренбург»,— добил зал господин Пиотровский. «Ум — это крайне важно, но, кроме того, сюда надо поместить элемент чутья времени, такт к зрителю и вкус» — этим высказыванием Иннокентия Смоктуновского церемония и завершилась.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”