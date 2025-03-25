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Между «Орлом» и «Слоном»

Как «Ника» подытожила сезон отечественных кинопремий

Премия «Ника», присуждаемая одноименной киноакадемией, вручалась последней из трех: до нее критики отметили достижения 2024 киногода «Белыми слонами», а кинематографисты альтернативной академии «Золотой орел» раздали свои статуэтки. Итоги «Ники» и двух других кинопремий комментирует Андрей Плахов.

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«Мастер и Маргарита» почти везде победили безраздельно — только приз за мужскую роль Евгений Цыганов разделил с Юрой Борисовым

«Мастер и Маргарита» почти везде победили безраздельно — только приз за мужскую роль Евгений Цыганов разделил с Юрой Борисовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Юлия Снигирь

Актриса Юлия Снигирь

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Юлий Гусман (слева) и Андрей Кончаловский

Режиссеры Юлий Гусман (слева) и Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Евгений Цыганов (в центре)

Актер Евгений Цыганов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Продюсер Тимур Вайнштейн (слева), режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель (второй слева), режиссер Анна Матисон (третья слева), актер Олег Савцов (второй справа) и актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (справа)

Продюсер Тимур Вайнштейн (слева), режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель (второй слева), режиссер Анна Матисон (третья слева), актер Олег Савцов (второй справа) и актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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«Мастер и Маргарита» почти везде победили безраздельно — только приз за мужскую роль Евгений Цыганов разделил с Юрой Борисовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Юлия Снигирь

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Юлий Гусман (слева) и Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Евгений Цыганов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Продюсер Тимур Вайнштейн (слева), режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель (второй слева), режиссер Анна Матисон (третья слева), актер Олег Савцов (второй справа) и актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Результаты всех трех премий существенно разнятся, а между «Слонами» и «Орлами» контраст столь велик, что иногда кажется, будто они оценивали два разных кинопроцесса. Фаворитом «Орла» стал фильм Алексея Германа-младшего «Воздух», победивший в шести номинациях, включая главную. Эксперты «Белого слона» не то чтобы проигнорировали достоинства этой картины — нет, она получила целых семь номинаций, но в итоге финального голосования так и не выиграла ни одной награды.

Похожий сюжет разыгрался на «Нике»: здесь у «Воздуха» оказалось аж девять номинаций, но все мимо. Обидно, однако такое случается на многих премиях; обычно это происходит тогда, когда почти все забирает более сильный соперник. В данном случае лидером года стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Именно он собрал урожай наград на «Белом слоне», включая премии за лучший фильм и лучший сценарий. Он же победил на «Нике» даже с более весомым счетом: семь побед во всех семи номинациях, где фильм фигурировал. Правда, из соображений осторожности его не номинировали в категориях «Режиссура» и «Сценарий», поскольку Локшин, выполнявший обе функции, не живет в России.

Тем не менее триумф «Мастера и Маргариты» в глазах профессионального сообщества очевиден, и надо только обладать избирательным зрением академиков «Золотого орла», чтобы этого игрока не заметить.

Но именно так они поступили, не включив ни в одну номинацию картину, высоко оцененную подавляющим большинством профессионалов и занявшую третье место по кассовым сборам (почти $30 млн) в национальном прокате.

Эта ситуация выглядит тем более абсурдной, что в значительной степени академики «Ники» и «Золотого орла» — это одни и те же люди, кинематографисты с именами и репутацией. Но, вероятно, мы переживаем этап раздвоения сознания на разных уровнях, включая индивидуальный. Это если считать, что голосование на обеих премиях идет честно и не корректируется конъюнктурными соображениями. Уверенности в последнем, прямо скажем, нет.

«Ника», старейшая профессиональная кинопремия России, родившись на волне перестройки, пережила за несколько десятилетий немало кризисных моментов. «Золотой орел», целенаправленно созданный в качестве ее конкурента, не смог положить «Нику» на лопатки, но свои передовые позиции премия постепенно сдавала, полузадушенная финансовыми трудностями и неизбежными компромиссами, которых с общим изменением ситуации в обществе становилось все больше и больше. Эти компромиссы легко прочитываются и в нынешнем наградном списке «Ники»; нет смысла их перечислять и ставить ее организаторам на вид.

В главном, пожалуй, премия сумела обозначить свое место: она не стала лавировать между «Золотым орлом» и «Белым слоном», приняв решения, близкие последнему.

Совпал и выбор Бакура Бакурадзе, автора фильма «Снег в моем дворе», в качестве лучшего режиссера. А также награждение фильма Заки Абдрахмановой («Папа умер в субботу») как «лучшего режиссерского дебюта», по версии критиков, а по версии «Ники» — «открытия года». Сюжеты обоих фильмов связаны не только с Россией, но также с Грузией и Казахстаном. И это само по себе придает некоторый дополнительный объем и международность российскому кинопроцессу, который иначе рисковал бы замкнуться в становящихся все более узкими рамках госфинансирования.

Фотогалерея

Вручение кинопремии «Ника»

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Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Диана Милютина

Актриса Диана Милютина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Равшана Куркова (слева), режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель (в центре) актриса Анна Пересильд (вторая справа)

Актриса Равшана Куркова (слева), режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель (в центре) актриса Анна Пересильд (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заместитель гендиректора — генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и телеведущая Яна Батыршина

Заместитель гендиректора — генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и телеведущая Яна Батыршина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор ВГИК Владимир Малышев (слева) и исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев

Ректор ВГИК Владимир Малышев (слева) и исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и режиссер Анна Матисон

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кинорежиссер Владимир Грамматиков

Кинорежиссер Владимир Грамматиков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ника Здорик

Актриса Ника Здорик

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель, режиссер Анна Матисон и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков

Слева направо: режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель, режиссер Анна Матисон и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Диана Милютина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Равшана Куркова (слева), режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель (в центре) актриса Анна Пересильд (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заместитель гендиректора — генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и телеведущая Яна Батыршина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Высоцкая

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор ВГИК Владимир Малышев (слева) и исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кинорежиссер Владимир Грамматиков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ника Здорик

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель, режиссер Анна Матисон и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №54 от 26.03.2025, стр. 11

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