Между «Орлом» и «Слоном»

Премия «Ника», присуждаемая одноименной киноакадемией, вручалась последней из трех: до нее критики отметили достижения 2024 киногода «Белыми слонами», а кинематографисты альтернативной академии «Золотой орел» раздали свои статуэтки. Итоги «Ники» и двух других кинопремий комментирует Андрей Плахов.

Результаты всех трех премий существенно разнятся, а между «Слонами» и «Орлами» контраст столь велик, что иногда кажется, будто они оценивали два разных кинопроцесса. Фаворитом «Орла» стал фильм Алексея Германа-младшего «Воздух», победивший в шести номинациях, включая главную. Эксперты «Белого слона» не то чтобы проигнорировали достоинства этой картины — нет, она получила целых семь номинаций, но в итоге финального голосования так и не выиграла ни одной награды.

Похожий сюжет разыгрался на «Нике»: здесь у «Воздуха» оказалось аж девять номинаций, но все мимо. Обидно, однако такое случается на многих премиях; обычно это происходит тогда, когда почти все забирает более сильный соперник. В данном случае лидером года стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Именно он собрал урожай наград на «Белом слоне», включая премии за лучший фильм и лучший сценарий. Он же победил на «Нике» даже с более весомым счетом: семь побед во всех семи номинациях, где фильм фигурировал. Правда, из соображений осторожности его не номинировали в категориях «Режиссура» и «Сценарий», поскольку Локшин, выполнявший обе функции, не живет в России.

Тем не менее триумф «Мастера и Маргариты» в глазах профессионального сообщества очевиден, и надо только обладать избирательным зрением академиков «Золотого орла», чтобы этого игрока не заметить.

Но именно так они поступили, не включив ни в одну номинацию картину, высоко оцененную подавляющим большинством профессионалов и занявшую третье место по кассовым сборам (почти $30 млн) в национальном прокате.

Эта ситуация выглядит тем более абсурдной, что в значительной степени академики «Ники» и «Золотого орла» — это одни и те же люди, кинематографисты с именами и репутацией. Но, вероятно, мы переживаем этап раздвоения сознания на разных уровнях, включая индивидуальный. Это если считать, что голосование на обеих премиях идет честно и не корректируется конъюнктурными соображениями. Уверенности в последнем, прямо скажем, нет.

«Ника», старейшая профессиональная кинопремия России, родившись на волне перестройки, пережила за несколько десятилетий немало кризисных моментов. «Золотой орел», целенаправленно созданный в качестве ее конкурента, не смог положить «Нику» на лопатки, но свои передовые позиции премия постепенно сдавала, полузадушенная финансовыми трудностями и неизбежными компромиссами, которых с общим изменением ситуации в обществе становилось все больше и больше. Эти компромиссы легко прочитываются и в нынешнем наградном списке «Ники»; нет смысла их перечислять и ставить ее организаторам на вид.

В главном, пожалуй, премия сумела обозначить свое место: она не стала лавировать между «Золотым орлом» и «Белым слоном», приняв решения, близкие последнему.

Совпал и выбор Бакура Бакурадзе, автора фильма «Снег в моем дворе», в качестве лучшего режиссера. А также награждение фильма Заки Абдрахмановой («Папа умер в субботу») как «лучшего режиссерского дебюта», по версии критиков, а по версии «Ники» — «открытия года». Сюжеты обоих фильмов связаны не только с Россией, но также с Грузией и Казахстаном. И это само по себе придает некоторый дополнительный объем и международность российскому кинопроцессу, который иначе рисковал бы замкнуться в становящихся все более узкими рамках госфинансирования.