Первая немецкая ракета-носитель Spectrum разбилась при взлете

Сегодня, 30 марта, прошло испытание первой немецкой ракеты-носителя Spectrum компании Isar Aerospace. Полет завершился примерно через 40 секунд после запуска: ракета разбилась о землю недалеко от стартовой площадки, расположенной на норвежском острове Аннейа. Испытание транслировалось на YouTube-канале компании.

В компании заявили, что благодаря этому полету Isar Aerospace получила опыт для будущих миссий, а также собрала данные для модернизации будущих ракет. Генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace Дэниел Метцлер назвал испытания успешными и заявил, что полет оправдал все ожидания компании. «Мы продемонстрировали, что можем не только проектировать и строить, но и запускать ракеты... У нас есть все ресурсы для создания конкурентоспособных на мировом уровне лидеров в области технологий»,— сказал господин Метцлер (цитата по сайту компании).

Испытательный полет Spectrum в воскресенье проходил без полезной нагрузки. В дальнейшем ракеты этого типа смогут выводить 1000 кг на низкие орбиты или 700 кг на солнечно-синхронную орбиту, передает NASA Spaceflight.

Стартап Isar Aerospace был основан семь лет назад выпускниками Мюнхенского технического университета. Компания смогла привлечь финансирование в размере около €400 млн, деньги стартапу выделяли также Европейский союз и Германия.