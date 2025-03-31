Бизнес прибился к знакомым берегам

Российский бизнес оказался инертным в развитии бизнеса в «дружественных» юрисдикциях: большинство предприятий, которые с ними работают, открыли такой бизнес до 2022 года, а после продолжили осваивать знакомые направления, показал опрос «Актион Финансы» (входит в группу «Актион») 1,2 тыс. респондентов. В опросе участвовали компании производства (32%), оптовой торговли (31%) и услуг (29%). Среди опрошенных компании с оборотом до 1 млрд руб. составили 38%, от 1 млрд до 15 млрд руб.— 51%, свыше 15 млрд руб.— 11%.

Всего у 34% компаний РФ есть опыт работы в «дружественной» стране за последние два года, еще 19% хотят выйти на рынки новых стран. Чаще предприниматели выбирают для ведения бизнеса Казахстан (40%), Белоруссию (35%) и Китай (31%). Еще 13% работают в Киргизии, 11% — в ОАЭ, 10% — в Узбекистане, 8% — в Турции, 7% — в Армении. Большинству компаний (60%) «дружественные» страны нужны для расширения сбыта, 38% — для параллельного импорта, 25% — для расчетов с третьими странами.

По данным исследования, чаще компании начинали работать на этих рынках еще до начала военной операции РФ на Украине и санкций. Новая волна выхода на «дружественные» рынки началась в 2023 году после периода адаптации. Так, в Казахстане до 2022 года уже работали 66% нынешних участников странового рынка из РФ, в 2022-м пришли 7%, в 2023-м — 21%, в 2024-м — 6%. В Белоруссии до 2022 года — 68%, в 2022-м пришли 4%, в 2023-м — 20%, в 2024-м — 8%. В Китае до 2022 года — 55%, в 2022-м — еще 14%, в 2023-м — 23%, в 2024-м — 9%.

Комфортнее всего российскому бизнесу в Белоруссии: 64% опрошенных не видят недостатков работы в стране. Беспокоят только бюрократия и низкий уровень цифровизации ведомств (20%) и банков (12%). При работе в Китае 36% респондентов не видят недостатков, 23% не хватает цифровизации банков и беспокоят ограничения в работе из-за российского происхождения акционеров, 18% говорят о высокой налоговой нагрузке. Сложнее бизнесу из РФ в Казахстане: лишь 3% не нашли недостатков юрисдикции. Главные проблемы — нехватка квалифицированных кадров (69%), сложности из-за российского происхождения акционеров (35%) и коррупция (24%). Впрочем, только 10% компаний не достигли бизнес-целей в Казахстане, 48% выполнили задачи, 42% — в процессе.

Диана Галиева