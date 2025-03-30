Главные новости за неделю 24-30 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге может проявиться реестр общепита, в котором разрешено продавать спиртное с 22:00 до 11:00. Идею утвердили в рамках заседания рабочей группы закона по борьбе с «наливайками» 24 марта. Также расширили критерии, по которым можно получить это разрешение. В соответствии с новым законом, продавать спиртное можно будет только в ресторанах. В изначальной версии НПА под ними подразумеваются заведения, имеющие кухню, зал обслуживания, туалеты для персонала и посетителей и вход со стороны дороги.

Импортер из Санкт-Петербурга ООО «Норден групп» намерен осуществлять поставки вина из Боливии. Компания получила декларацию о соответствии для ведения деятельности. Речь идет сразу о нескольких иностранных производителях. Среди заявленных — марки Kuhlmann от Kuhlmann & Cia, Arpay Syrah Domaine Baiza от одноименного производителя Arpay S.R.L., а также линейки вина Campos de Solana от Saiv.

В Петербурге перешли ко второму этапу профилактических мероприятий среди водителей электровелосипедов. Полиция изъяла за нарушения более 160 таких транспортных средств. За первый день Госавтоинспекция проверила почти 200 водителей. Полицейские установили, что на некоторых электровелосипедах отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Вт.

Проект по благоустройству площади Балтийского вокзала утвердили в Петербурге 25 марта. Соответствующий ордер на проведение работ выдала государственная административно-техническая инспекция. На территории нового общественного пространства появятся квадратные скамейки-пуфы, которые будут препятствовать парковке на тротуаре со стороны Митрофаньевского шоссе.

Владельцем торгового центра «Адмирал» на Малой Морской улице, 4-1, стало акционерное общество «Независимая финансовая группа». Соответствующие данные можно найти на сайте Росреестра. Продавцом выступила компания «Петро Мир», которую связывают с миллиардером Михаилом Мирилашвили. Стоимость сделки не раскрывается.

Петербургский парламент одобрил в первом чтении обращение к министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить гражданам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам. В первую очередь речь идет о сотрудниках служб доставки. Новые ограничения Законодательное собрание предлагает закрепить в Правилах дорожного движения (ПДД).

Сады и скверы Петербурга 27 марта закрыли на традиционную весеннюю просушку, она займет около месяца. Речь, в первую очередь, идет о тех территориях, которые имеют ограждение. Это Юсуповский, Лопухинский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, сады Сан-Галли и Василеостровец, сквер Галины Старовойтовой.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что итальянская компания Ariston, решившая вернуться на рынок РФ, сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования под Всеволожском. В самой компании подчеркнули, что намерены возобновить свою деятельность с российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о назначении двух новых руководителей районных администраций. Они сменились в Красносельском и Приморском районах города. Руководить первым с 31 марта будет Ольга Акацевич, занимавшая ранее пост начальника Госжилинспекции. Врио главы второго станет Богдан Заставный, до того возглавлявший комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Комитет по транспорту и кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — подписали 27 марта обновленное соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Впрочем, никакие принципиальные моменты в документе не изменились. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Трое жителей Ленинградской области погибли в затонувшем батискафе «Синдбад» у берегов египетской Хургады. Соответствующую информацию подтвердили в Генконсульстве России. Семья из Выборга приехала в Египет на отдых. СК России по факту случившегося возбудил уголовное дело. Подробности произошедшего — в материале «Ъ-СПб».

Петербургский ХК СКА начал серию плей-офф Кубка Гагарина с двух поражений от московского «Динамо». В первом матче на льду «ВТБ Арены» 27 марта армейцы с берегов Невы потерпели поражение со счетом 1:3. Вторая игра завершилась по буллитам 1:2 также не пользу СКА. На следующей неделе серия переедет в Санкт-Петербург.

Президент РФ Владимир Путин выслушал публичный доклад губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и согласовал его кандидатуру на предстоящих выборах руководителя региона. Глава государства подчеркнул, что господин Дрозденко «человек опытный и работает не первый срок». О том, как проходила встреча Путина и Дрозденко, читайте на сайте «Ъ-СПб».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после страшной находки на Загородном проспекте. Днем 29 марта участковый полиции остановил на лестничной площадке одного из домов 77-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты женского тела. По предварительной информации, пенсионер убил и расчленил хозяйку комнаты, в которой проживал. 31 марта ему изберут меру пресечения.

В Петербурге открылся сезон туристической навигации по рекам и каналам. Первые плавсредства с отдыхающим на борту были замечены корреспондентом «Ъ-СПб» в эти выходные на реке Фонтанке. При этом никаких официальных сообщений о старте навигации в Петербурге от городских властей пока не поступало. Обычно начало и конец сезона регламентирует специальное распоряжение Смольного.