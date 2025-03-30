У армейцев сбился прицел

Хоккеисты из Петербурга проиграли в Москве «Динамо» второй матч стартовой серии Кубка Гагарина — 1:2. Снова победную шайбу в ворота гостей забросил форвард Никита Гусев — тот самый, от которого тренер армейцев Роман Ротенберг отказался два года назад. Случилось это в овертайме, куда ушел матч после счета 1:1 в основное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч Динамо (Москва) СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч Динамо (Москва) СКА

Фото: ХК СКА

СКА завершил чемпионат КХЛ в ранге самой результативной команды, забросив в 68 матчах 236 шайб. За две игры плей-офф против «Динамо» петербуржцы поразили ворота соперника только дважды, ведь первая дуэль была проиграна 1:3. И это еще надо учесть, что вторая продолжилась в овертайме: Гусев поставил точку на 71-й минуте. То есть за 131 минуту СКА всем своим звездным составом забил два гола.

Можно сказать, что армейцы мало пропускают. Это тоже верно. Чемпионат по этому показателю они завершили на одном уровне с аутсайдерами, позволив соперникам распечатать свои ворота 205 раз. Но в Кубке Гагарина выигрывает тот, кто забрасывает больше. И тут все решает умение противостоять конкретному сопернику. Динамовцам Москвы армейцы проиграли уже седьмой матч из восьми в сезоне.

Если задаться вопросом, почему СКА не забивает голы, то первое, что приходит в голову: нет бросков. Именно опасных бросков. Потому что по количеству попаданий в створ хоккеисты не сильно уступили соперникам во втором матче: 33 против 37. Но по качеству они были «никакими». Кроме того момента в первом периоде, когда клюшку под прострел защитника Никиты Зайцева подставил форвард Иван Демидов. Так СКА повел в счете. Правда, в первом же периоде хозяева счет сравняли, а потому зрители наблюдали два с лишним периода без голов, пока дело не дошло до овертайма.

Плохие броски СКА по воротам можно объяснить тем, что у команды не наиграны комбинации. Редко армейцы могут отдать больше двух-трех точных передач. Хотя действуют на высоких скоростях — как и динамовцы. Физически команды подошли к первой серии плей-офф в отличной форме. Но у «Динамо» есть сыгранные звенья, какие-то наработки, игроки хотя бы в большинстве могут забить. А у СКА есть теория главного тренера Романа Ротенберга, что звенья в современном хоккее лучше перемешивать как угодно, пусть каждый играет с каждым, тогда сопернику будет трудно предположить, откуда придет опасность. Но она, теория, не работает на практике. По крайней мере, пока.

История же с Никитой Гусевым, который забросил уже шесть шайб в ворота СКА в этом сезоне, лучше всего иллюстрирует кадровую политику армейского клуба последних лет. Те, кто умеет решать судьбу матчей, ему не нужны. Каждый год у команды новые лидеры — те, кто будет приносить ей больше пользы, по мнению Романа Ротенберга. Но у Евгения Кузнецова нет очков в двух матчах с «Динамо». Другие приглашенные игроки тоже не забивают. Капитан СКА Александр Никишин не играет второй плей-офф подряд из-за травмы. Форвард Сергей Плотников тоже вне игры из-за повреждения. А счет в серии с «Динамо» уже 0:2. И отыграться с него будет трудно, если учесть, как складывается противостояние.

Серия продолжится в Петербурге, где соперники встретятся 31 марта и 2 апреля на «СКА Арене». Остается армейцам уповать только на помощь болельщиков. И на то, что у них самих вдруг прорежется точный бросок. Роман Ротенберг вообще верит, что у команды все получится с «Божьей помощью». Об этом он сказал на последней пресс-конференции. Когда тренер СКА что-то говорит, создается впечатление: он что-то знает. Поэтому вера в СКА не иссякает никогда.

Кирилл Легков