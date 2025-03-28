«Плоть от плоти Ленобласти»

В пятницу, 28 марта, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, во время которой глава государства отметил устойчивость региональной экономики и то, что средняя продолжительность жизни в Ленобласти опережает среднероссийский показатель. Несмотря на то, что президент встретился с господином Дрозденко последним из всех глав субъектов РФ, где в этом году пройдут губернаторские выборы, и в этой связи возникли слухи о возможной отставке Александра Дрозденко, Владимир Путин поддержал его переизбрание. Социологи и политологи говорят, что слухи были надуманными, и высоко оценивают шансы действующего главы 47-го региона на предстоящих выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области — председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области — председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: пресс-служба президента РФ

Первый пункт доклада Александра Дрозденко Владимиру Путину о делах в Ленобласти касался поддержки участников СВО и их семей. Губернатор рассказал о 84-х региональных мерах соцподдержки для данной категории граждан, действующих в Ленобласти, и о том, что во Всеволожске открыт первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО. Кроме этого, господин Дрозденко остановился на росте заработной платы, увеличившейся за последние 10 лет почти втрое, активном жилищном и социальном строительстве, ликвидации проблемных объектов и росте средней продолжительности жизни в 47-м регионе до 75 лет.

Последнее достижение президент выделил как показательный результат. «То, что растет продолжительность жизни… даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель»,— отметил глава государства. Губернатор Дрозденко проинформировал, что у региона в настоящее время очень много перспективных проектов, но задача номер один сегодня — комплексное развитие территории, для выполнения которой регион утверждает новую стратегию КРТ до 2035 года. «Владимир Владимирович, на 1 января 2025 года в Ленинградской области проблемных объектов не осталось, но сейчас нам очень важно реализовать нашу стратегию комплексного развития региона. Потенциал у нас хороший, сформирована команда… Я просил бы вас дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию проектов»,— обратился он к президенту. Господин Путин заметил, что проблем в регионе остается еще много, но губернатор Дрозденко — человек опытный, работает в регионе не первый срок.

По итогу встречи Александр Дрозденко написал в своем Telegram-канале, что «команда-47 при поддержке президента России продолжит работу по повышению качества жизни ленинградцев».

Ранее в СМИ появились слухи о возможной отставке господина Дрозденко, поскольку он оставался последним из губернаторов тех регионов, в которых пройдут выборы главы субъекта РФ в этом году и с которыми еще не встречался президент. По мнению политолога, социолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, слухи были совершенно беспочвенными. «Меньше всего было оснований предполагать, что Александр Юрьевич куда-то уйдет в этом году. В прошлом году, когда шла речь о формировании новой федеральной команды и о том, что грядут какие-то новые назначения, идея его ухода, возможно, и была бы оправданной. Объективных нареканий к ситуации в регионе не было»,— объяснил он.

По словам эксперта, господин Дрозденко — «плоть от плоти Ленобласти». Он не из тех руководителей регионов, которые присылаются из федерального центра для наведения порядка на местах или которые ранее возглавляли крупные корпорации. «Господин Дрозденко прекрасно руководит им же отстроенной системой. У него отличный опыт работы и с финансами, и с организационной частью. А главное — у него очень хорошие отношения с населением, он абсолютно искренне выигрывал две кампании»,— перечислил положительные стороны правления губернатора господин Солонников.

Негативным фактором положения дел в Ленобласти можно было бы назвать рост преступности, рассуждает он, но этот показатель сегодня увеличивается во многих других регионах РФ — вряд ли его можно назвать проблемой, характерной исключительно для Ленобласти. На губернаторских выборах 2015 года Александр Дрозденко победил с 82,1% голосов избирателей. В 2020 году он набрал 83,61% голосов. Опыт избирательных кампаний последних лет показывает, что исполняющие обязанности губернатора, назначенные президентом, или действующие главы регионов, получившие поддержку господина Путина баллотироваться на следующий срок, выигрывают в первом туре без каких-либо сложностей, напоминает господин Солонников.

«С учетом предстоящей кампании по выбору депутатов в Государственную думу в 2026 году, думаю, что среди других претендентов на пост губернатора Ленобласти мы увидим как раз тех кандидатов, которые затем плавно перейдут на выборы по одномандатным округам Ленобласти в Госдуму. Это был бы правильный политтехнологический ход»,— считает Дмитрий Солонников.

Политконсультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров сказал «Ъ-СПб», что после сегодняшней встречи с главой государства вопрос переизбрания господина Дрозденко на пост губернатора Ленобласти практически решен. Его оппонентами на предстоящих выборах по традиции станут лидеры основных политических партий региона, уверен господин Быстров.

Опрошенные политологи пока не спешат называть кандидатуры тех, кто может возглавить предвыборный штаб господина Дрозденко. Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-СПб», что это может сделать политтехнолог Алексей Ломов — член региональной контрольной комиссии, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия», бывший депутат ЗакС Ленобласти шестого созыва. По информации областных СМИ, сам господин Ломов так прокомментировал прошедшую встречу господина Дрозденко с президентом: «Всем кажется, что, когда ты долгое время работаешь в одном направлении, то проще дальше пойти работать, хотя это не так. Гораздо проще приходить в регион по-новому, когда про тебя еще ничего не могут сказать… Гораздо сложнее, когда у тебя уже есть степень доверия людей, степень уважения и доверие президента. Конечно, гораздо сложнее с этого места стартовать в области».

По информации пресс-службы областного парламента, на 10 апреля запланирован отчет Александра Дрозденко перед Законодательным собранием региона. Ожидается, что там губернатор обозначит планы на будущее и дальнейшие шаги по развитию региона.

Александра Тен