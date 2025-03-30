Предполагаемому расчленителю тела женщины в Петербурге предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение предполагаемому расчленителю тела женщины на Загородном проспекте и намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемый убийца и расчленитель женщины на Загородном проспекте (слева) на допросе в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Предполагаемый убийца и расчленитель женщины на Загородном проспекте (слева) на допросе в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По версии следствия, 77-летний обвиняемый в пятницу, 28 марта, находясь в комнате квартиры на Загородном проспекте, совершил убийство хозяйки комнаты, которая пришла к нему, чтобы получить арендную плату. После этого он расчленил тело, поместил останки в полиэтиленовые пакеты и с помощью продуктовой тележки начал вывозить на улицу. В один из таких выходов из квартиры на лестничной площадке мужчину остановил участковый полиции, который и обнаружил в тележке части человеческого тела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дома у предполагаемого расчленителя также обнаружили останки погибшей. Меру пресечения мужчине изберут в понедельник, 31 марта, уточнили «Ъ-СПб» в Следственном комитете.

Андрей Цедрик