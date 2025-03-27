ХК СКА проиграл московскому «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

В первом матче плей-офф Кубка Гагарина в серии с московским «Динамо» петербургский хоккейный клуб СКА потерпел поражение на льду «ВТБ Арены». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

В составе столичного клуба отличились Дилан Сикьюра, Павел Кудрявцев и Никита Гусев. Единственная заброшенная шайба у армейцев Петербурга на счету Захара Бардакова.

Следующий матч серии плей-офф «Динамо» — СКА также пройдет в столице. Вторую встречу команды проведут между собой в субботу, 29 марта.

Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ этого сезона московское «Динамо» одержало над СКА пять побед в шести матчах.

Андрей Цедрик