ХК СКА проиграл московскому «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
В первом матче плей-офф Кубка Гагарина в серии с московским «Динамо» петербургский хоккейный клуб СКА потерпел поражение на льду «ВТБ Арены». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Фото: ХК СКА
В составе столичного клуба отличились Дилан Сикьюра, Павел Кудрявцев и Никита Гусев. Единственная заброшенная шайба у армейцев Петербурга на счету Захара Бардакова.
Следующий матч серии плей-офф «Динамо» — СКА также пройдет в столице. Вторую встречу команды проведут между собой в субботу, 29 марта.
Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ этого сезона московское «Динамо» одержало над СКА пять побед в шести матчах.