Балтийский берег услышал отголоски трагедии в Красном море

Выборгская администрация подтвердила, что среди погибших при крушении батискафа Sindbad у побережья Хургады в Египте, на борту которого находилось 45 человек, были местная жительница и ее двое детей. Отец и один из сыновей находятся в больнице. Власти муниципалитета выразили готовность оказать всю необходимую помощь и сейчас ищут родственников семьи Гордеевых. Всего, по официальным данным, трагедия унесла жизни шести российских граждан. СКР возбудил уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискафы Sindbad возле причала

Фото: jana.tours Батискафы Sindbad возле причала

Фото: jana.tours

По информации Генконсульства РФ в Хургаде, катастрофа в Красном море произошла утром 27 марта. Прогулочное подводное судно принадлежит гостинице Sindbad Club, а все находившиеся на борту россияне — туристы компании «Библио-Глобус» (принимающая компания в Египте — Biblio Globus Egypt Tours). Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на судне находились 45 человек, среди них 38 россиян, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. «Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа "Синдбад" погибли шесть россиян, в том числе двое детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших»,— говорится в сообщении от 27 марта.

В дипведомстве уточнили, что в настоящий момент в местных госпиталях остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. Там добавили со ссылкой на медиков, что их состояние не вызывает опасений.

По предварительной информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, плавсредство получило повреждения, столкнувшись с рифом. Известно, что тела четырех человек были обнаружены сразу, еще двое скончались позже.

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщила в своем Telegram-канале, что один ребенок находится в тяжелом состоянии. «Молимся о выздоровлении. Если вам нужна наша помощь, направляйте обращения на официальную почту: obr@deti.gov.ru»,— написала она.

Как пояснил ТАСС генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, Sindbad начал уходить под воду еще до начала рейса, во время посадки. Часть пассажиров, по его словам, уже разместилась внутри, другая — оставалась на платформе, когда в салон начала заливаться вода.

«Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться. Я говорил с одним из пассажиров, он вытолкнул членов своей семьи из батискафа, а сам уже выбирался из него, когда почти вся кабина уже была в воде»,— цитирует информагентство дипломата.

28 марта в администрации Выборгского района Ленинградской области подтвердили, что среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. «Мать и двое детей погибли (мать, дочь и один из братьев-близнецов.— «Ъ-СПб»). Отец и один из сыновей в настоящий момент находятся в больнице»,— сказано в посте.

Сейчас районные власти ищут родственников погибших. Там подчеркнули, что им будет оказана вся необходимая помощь, и указали контактный телефон для близких семьи Гордеевых: +7 921 977-73-91 (Ольга Андреевна).

Судя по странице погибшей Людмилы Гордеевой (Доничевой), некоторое время она занималась преподаванием музыки и работала в том числе в городской детской школе искусств.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) указали, что все туристы «Библио-Глобуса» были застрахованы в «Страховом доме ВСК». Компания возьмет все положенные обязательства на себя. «Страховка покрывает как лечение пострадавших в данной ситуации туристов, так и репатриацию тел погибших»,— уточнили в АТОР.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Расследование причин аварии продолжается.

Как ранее писал “Ъ” со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ, в 2024 году россияне совершили в Египет 1,48 млн турпоездок. Год к году показатель вырос на 15,3%. На предстоящие майские праздники, согласно сведениям портала Travelata.ru, приходится 18% от общего объема бронирований организованных туристов.

Андрей Кучеров