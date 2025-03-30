Сезон туристической навигации в Петербурге открылся без официального объявления

В Петербурге открылся сезон туристической навигации по рекам и каналам. Первые плавсредства с отдыхающим на борту были замечены корреспондентом «Ъ-СПб» накануне вечером, 29 марта, на реке Фонтанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

При этом никаких официальных сообщений о старте навигации в Петербурге от городских властей пока не поступало. Обычно начало и конец сезона регламентирует специальное распоряжение Смольного.

«Ъ-СПб» направил запросы коммерческим перевозчикам и в комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания предложили расширить перечень полномочий городского правительства и наделить его правом утверждать правила пользования маломерными судами на водных объектах. За их нарушение намерены ввести административную ответственность.

Андрей Цедрик