Места Петербурга с разрешением на продажу алкоголя намерены оформить в реестр

В Санкт-Петербурге может проявиться реестр общепита, в котором разрешено продавать спиртное с 22:00 до 11:00. Идею утвердили в рамках заседания рабочей группы закона по борьбе с «наливайками» 24 марта. Также расширили критерии, по которым можно получить это разрешение.

В соответствии с новым законом, продавать спиртное можно будет только в ресторанах. В изначальной версии НПА под ними подразумеваются заведения, имеющие кухню, зал обслуживания, туалеты для персонала и посетителей и вход со стороны дороги.

Теперь к критериям добавили наличие договора об охране, а также зала обслуживания площадью не менее 50 кв. м. Также уточнили, что вход может располагаться со стороны не только автомобильной, но и пешеходной улицы.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ-СПб» «Наливайки станут нежилыми».

Артемий Чулков