Пенсионер перевозил фрагменты человеческого тела на тележке в центре Петербурга
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) после страшной находки на Загородном проспекте, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу.
Фрагменты человеческого тела в продуктовой тележке на Загородном проспекте
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Днем 29 марта участковый полиции остановил на лестничной площадке одного из домов 77-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты женского тела.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Пенсионера задержали, в квартире, где он проживал, также нашли человеческие останки. Причины смерти женщины предстоит установить.
По предварительным данным, пенсионер снимал у погибшей жилье. Ссора между фигурантом дела и потерпевшей случилась из-за денег.
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