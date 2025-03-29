Пенсионер перевозил фрагменты человеческого тела на тележке в центре Петербурга

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) после страшной находки на Загородном проспекте, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагменты человеческого тела в продуктовой тележке на Загородном проспекте

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу Фрагменты человеческого тела в продуктовой тележке на Загородном проспекте

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Днем 29 марта участковый полиции остановил на лестничной площадке одного из домов 77-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты женского тела.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Пенсионера задержали, в квартире, где он проживал, также нашли человеческие останки. Причины смерти женщины предстоит установить.

По предварительным данным, пенсионер снимал у погибшей жилье. Ссора между фигурантом дела и потерпевшей случилась из-за денег.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Даниила Кузнецова, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого в Мурино, отправили под стражу. Подробнее читайте в материале «Подруга подкинула проблем».

Андрей Маркелов