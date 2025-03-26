«Независимая финансовая группа» приобрела ТЦ «Адмирал» на Малой Морской

Владельцем торгового центра «Адмирал» на Малой Морской улице, 4-1, стало акционерное общество «Независимая финансовая группа». Соответствующие данные можно найти на сайте Росреестра. Продавцом выступила компания «Петро Мир», которую связывают с миллиардером Михаилом Мирилашвили. Стоимость сделки не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры торгового комплекса «Адмирал» у станции метро «Адмиралтейская»

Фото: vk.com / tkadmiral Интерьеры торгового комплекса «Адмирал» у станции метро «Адмиралтейская»

Фото: vk.com / tkadmiral

Как сообщает «Деловой Петербург», объект площадью почти 10 тыс. кв. м. в долгосрочной перспективе планируют переделать под бизнес-центр, однако в ближайшее время он продолжит работу как торговый комплекс. Договоры с действующими арендаторами сохранят. Речь идет о таких компаниях как «Максима Групп», владеющая магазинами Familia, и «Солнечный свет», которая ответственна за ювелирную сеть Sunlight.

Единственным акционером «Независимой финансовой группы» числится миллиардер Андрей Фоменко, чьим основным активом является сеть бизнес-центров класса А «Сенатор». По предварительным оценкам, компания господина Фоменко могла приобрести ТЦ «Адмирал», в котором расположен известный музей «Петровская акватория», за сумму до 1,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что группа компаний «ПИК» приобрела имущественный комплекс РЖД в Красногвардейском районе Петербурга за 600 млн рублей.

Андрей Маркелов