Беглов назначил главу администрации Красносельского района и врио — Приморского

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о назначении двух новых руководителей районных администраций. Они сменились в Красносельском и Приморском районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева на фото новый врио главы администрации Приморского района Богдан Заставный, справа — новая глава администрации Красносельского района

Фото: Коллаж из фотографий, предоставленных Смольным Слева на фото новый врио главы администрации Приморского района Богдан Заставный, справа — новая глава администрации Красносельского района

Фото: Коллаж из фотографий, предоставленных Смольным

В частности, на должность главы администрации Красносельского района назначена Ольга Акацевич, занимавшая ранее пост начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

В свою очередь, Богдан Заставный будет врио главы администрации Приморского района. Последним местом его работы являлся комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, который он возглавлял.

Оба чиновника приступят к исполнению обязанностей на новых местах работы с 31 марта, уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после смерти бывшего главы Приморского района Алексея Никонорова, районную администрацию в течение нескольких дней возглавляла в качестве врио Елена Красильникова. В Красносельском районе эту должность занимал Игорь Сушков.

Андрей Цедрик