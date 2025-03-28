Путин согласовал кандидатуру Дрозденко на предстоящих выборах губернатора Ленобласти

Президент России Владимир Путин выслушал публичный доклад губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба Кремля 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (слева) с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Официальный сайт Кремля Встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (слева) с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Официальный сайт Кремля

Стороны обсудили меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона. В том числе предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре.

«Я просил бы Вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем»,— попросил господин Дрозденко.

Глава государства положительно отреагировал на просьбу главы 47-го региона, подчеркнув, что Дрозденко человек опытный и работает не первый срок. Путин добавил, что руководителю Ленобласти стоит внимательнее отнестись к доходам населения и продолжительности жизни.

Отметим, что Дрозденко поехал к Путину последним из всех губернаторов, которым предстоят выборы этой осенью. До этого российский лидер встретился с губернаторами Краснодарского и Камчатского края, Архангельской, Брянской Калужской, Иркутской и Костромской областей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Дрозденко дал поручение выплатить компенсации жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали от пожара.

Андрей Маркелов