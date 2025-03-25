Полиция изъяла свыше 160 электровелисипедов во время рейда в Петербурге

В Санкт-Петербурге перешли ко второму этапу профилактических мероприятий среди водителей электровелосипедов. Полиция изъяла за нарушения более 160 таких транспортных средств, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За первый день Госавтоинспекция проверила почти 200 водителей. Вопросы технического характера появились в более 160 случаях. Полицейские установили, что на некоторых электровелосипедах отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Вт. В такой ситуации транспортной средство уже считается мопедом и требует наличии прав категории «М», такого водительского удостоверения не было ни у одного гражданина.

По совокупности нарушений электровелосипедистов могут оштрафовать на сумму от 6500 до 16500 рублей. Полиция изъяла более 160 ТС для проведения экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге подготовили предложения Минтрансу по электровелосипедам.

Татьяна Титаева