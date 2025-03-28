Трое жителей Ленобласти погибли при крушении батискафа в Египте

Три жителя Ленинградской области погибли в затонувшем батискафе «Синдбад» у берегов египетской Хургады. Соответствующую информацию подтвердили в Генконсульстве России. Они приехали на отдых из Выборга. Предположительно, это была семья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискаф Sindbad, потерпевший крушение у берегов египетской Хургады

Фото: Sindbad Club Батискаф Sindbad, потерпевший крушение у берегов египетской Хургады

Фото: Sindbad Club

Трагедия случилась утром 27 марта, на борту батискафа было 45 туристов из России. Все они направлялись на подводную экскурсию. Как ранее писал «Ъ», один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, близко подошел к коралловому рифу.

От удара «Синдбад» потерял герметичность и начал быстро набирать воду, после чего перевернулся. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще семеро пассажиров батискафа остаются в больницах.

СК России по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Андрей Маркелов