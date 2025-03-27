Сады и скверы Петербурга закрыли на месяц в связи с весенней просушкой

Утром 27 марта сады и скверы Петербурга закрыли на традиционную весеннюю просушку, она займет около месяца. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь, в первую очередь, идет о тех территориях, которые имеют ограждение. Это Юсуповский, Лопухинский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, сады Сан-Галли и Василеостровец, сквер Галины Старовойтовой.

В первую очередь в отдыхе после зимы нуждаются грунтовые и щебеночно-набивные дорожки, а также газоны. С приходом весны почва становится переувлажненной, что приводит к размыванию и деформации указанных объектов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ладожском парке впервые за 30 лет смонтировали систему наружного освещения.

Андрей Маркелов