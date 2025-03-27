Вернувшаяся на российский рынок Ariston сможет развивать производство в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 27 марта заявил, что итальянская компания Ariston, решившая вернуться в РФ, сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования под Всеволожском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это первый кейс возвращения иностранных инвесторов для продолжения бизнеса в России. Продолжаем внимательно работать с партнерами для технологического и экономического развития страны»,— уточнил господин Дрозденко.

Решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании «Газпром бытовые системы» отменил президент России Владимир Путин.

В итальянской компании остались довольны решением российских властей и подчеркнули, что намерены полностью возобновить свою деятельность с российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции.

Ранее «Ъ» сообщал, что Путин поручил правительству подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок. У РФ должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами.

Андрей Маркелов