Петербургская компания намерена заняться поставками вина из Боливии

Импортер из Санкт-Петербурга ООО «Норден групп» намерен осуществлять поставки вина из Боливии. Компания получила декларацию о соответствии для ведения деятельности, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Речь идет сразу о нескольких иностранных производителях. Среди заявленных марки Kuhlmann от Kuhlmann & Cia, Arpay Syrah Domaine Baiza от одноименного производителя Arpay S.R.L., а также линейки вина Campos de Solana от Saiv. При этом, в каком объеме компания намерена поставлять в Россию алкоголь, неизвестно.

По оценкам экспертов, заниматься поставками вина из Боливии весьма затратно по географическим причинам. В ООО «Норден групп» на зарос не дали ответ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество алкомаркетов в Петербурге выросло на 11,3% с февраля 2024 года.

Татьяна Титаева