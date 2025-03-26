ЗакС поддержал обращение к Старовойту по ограничению движения электровелосипедов

Петербургский парламент одобрил в первом чтении обращение к министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить гражданам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам. В первую очередь речь идет о сотрудниках служб доставки. Новые ограничения Законодательное собрание предлагает закрепить в Правилах дорожного движения (ПДД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ограничения не коснутся только тех, кто сопровождает велосипедиста до 14 лет или везет в специальном кресле ребенка до семи лет. Велосипедист, согласно документу, должен передвигаться по тротуару со скоростью не более 10 км/ч. Кроме того, депутаты предлагают внести в ПДД новое понятие «электровелосипед» и уточнить формулировку слов «велосипедист» и «мопед»

Документ с трибуны Мариинского дворца представил один из авторов обращения Алексей Цивилев («Единая Россия»). «По официальной статистике, которая, как мы понимаем не полная, за девять месяцев 2024 года было совершено 920 ДТП с электровелосипедами. Пострадали 926 человек, погибли — 25»,— озвучил данные парламентарий. Он также отметил, что сейчас ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит в два этапа «спецоперацию "электровелосипед"». Второй этап проходит с 24 марта. По информации главка, всего за первый день было проверено почти 200 электровелосипедистов: более 160 из них вызвали у полицейских вопросы технического характера.

Алексей Цивилев отметил, что инициативу поддержала «Всероссийская ассоциация автомобилистов», власти Краснодарского края и члены Общественной палаты РФ. Не выразили согласие представители электросамокатов и ассоциации курьеров, а также Дептранс Москвы. «Прошу поддержать мнение петербуржцев: 89% граждан на сайте Заксобрания проголосовали за то, чтобы курьеров перевести на проезжую часть»,— заключил господин Цивилев.

Тема вызвала активное обсуждение среди депутатов. Депутат от фракция «Справедливая Россия — За правду» Александр Новиков заявил, что сам пользуется электровелосипедом, и предложил отделить обычных граждан, которые передвигаются на таком транспорте, и курьеров. Алексей Цивилев в ответ предположил, что его коллега, не зная мощность своего устройства, может пользоваться электровелосипедом, а не мопедом.

Александр Рассудов (КПРФ) назвал скорость 10 км/ч «утопией». «Нормальный взрослый велосипедист развивает скорость около 20 км/ч»,— отметил парламентарий. По его мнению, если курьеры пересядут на автомобили, то «ущерба будет еще больше». Александр Рассудов заявил, что решать проблему нужно путем создания инфраструктуры, а не запретов. Несмотря на активное обсуждение, обращение депутаты поддержали единогласно.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ-СПб» — «Электровелосипедистов вытесняют с тротуаров».

Надежда Ярмула