На площади у Балтийского вокзала планируют создать общественное пространство

Проект по благоустройству площади Балтийского вокзала утвердили в Петербурге 25 марта. Соответствующий ордер на проведение работ выдала государственная административно-техническая инспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАТИ Фото: Пресс-служба ГАТИ

На территории нового общественного пространства появятся квадратные скамейки-пуфы, которые будут препятствовать парковке на тротуаре со стороны Митрофаньевского шоссе. Территорию также украсят 29 деревьев и более 1,8 тыс. кустарников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сквер имени Леонарда Эйлера на Васильевском острове благоустроят до конца 2025 года. В ближайшем будущем в сквере появятся пешеходные дорожки, уличная мебель и новое освещение.

Андрей Маркелов