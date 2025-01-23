Дума не поддержала законопроект о лишении депутатов полномочий по решению фракции

Госдума 22 января отклонила законопроект Марии Прусаковой (КПРФ) о досрочном лишении полномочий депутата в случае его исключения из фракции за несоблюдение обязанностей, установленных положением о фракции. Как говорится в пояснительной записке, сейчас фракции не всегда могут повлиять на депутата в случае его отказа руководствоваться в своих действиях официальной позицией депутатского объединения и программой соответствующей партии. По мнению автора проекта, это негативно сказывается на качестве законодательного процесса и стабильности политической системы.

Представляя документ коллегам, госпожа Прусакова напомнила слова спикера Вячеслава Володина о важности авторитета депутатского корпуса в глазах избирателей. «Но авторитет невозможен без ответственности. Сейчас у нас отсутствуют механизмы отзыва депутата»,— пояснила она. Однако Юрий Петров («Единая Россия»), выступая от имени профильного комитета Думы по госстроительству, подчеркнул, что нижняя палата состоит из депутатов, «представляющих интересы многонационального народа России, а не конкретной партии, в связи с чем они обладают особым конституционно-правовым статусом». Он сослался на постановление Конституционного суда от 28 февраля 2012 года, где указано, что ни фракция, ни партия не вправе по своему усмотрению менять результаты голосования избирателей, которыми определяется состав Думы.

Ранее правительство также дало отрицательный отзыв на этот законопроект, отметив, что он «предоставляет необоснованно широкие пределы усмотрения фракции в отношении вопросов, имеющих конституционно-правовое значение, а также может повлечь нарушение единства статуса депутата Госдумы». В итоге за проект проголосовали лишь 95 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Напомним, по действующему законодательству депутат Госдумы лишается мандата в случае вхождения в состав руководящих органов иностранных неправительственных организаций, наличия счетов за рубежом или получения статуса иностранного агента. Кроме того, его полномочия могут быть прекращены досрочно по инициативе фракции, комитета или совета палаты в случае неисполнения парламентарием своих обязанностей (например, из-за прогулов пленарных заседаний и заседаний комитета) в течение 30 и более календарных дней. Например, осенью 2023 года именно по этим основаниям утратили мандат депутаты Василий Власов (ЛДПР) и эсер Вадим Белоусов.

Ксения Веретенникова