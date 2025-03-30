Сбережениям выставили счет

Граждане вновь обратили внимание на накопительные счета — их объем вырос по итогам февраля после снижения на протяжении практически шести месяцев. Одновременно в январе и феврале этого года физлица внесли на вклады заметно меньше, чем во второй половине прошлого года. Накопительные счета стали удобнее депозитов и для банков, и для их клиентов — как более гибкий инструмент в условиях ожидания снижения ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным в конце прошлой недели, в феврале остатки на накопительных счетах в российских банках выросли впервые с июля прошлого года, если не считать сезонного всплеска в декабре (рост на 1,9 трлн руб.). В январе этого года объем накопительных счетов снизился по сравнению с декабрем на 1,1 трлн руб., продолжив прошлогоднюю тенденцию. В феврале же ЦБ зафиксировал рост этого показателя на 312 млрд руб., до 17,5 трлн руб.

Предположение о смене тренда в сберегательном поведении граждан с начала этого года подтверждает и ситуация на рынке вкладов.

С июля прошлого года каждый месяц объем средств населения на срочных депозитах увеличивался более чем на 1 трлн руб., за исключением сентября, когда он вырос лишь на 900 млрд руб.

А в декабре прирост средств на вкладах граждан вообще установил рекорд в 2,2 трлн руб., что стало крупнейшим показателем с марта 2022 года. При этом в январе рост объема срочных депозитов оказался чуть больше 600 млрд руб., в феврале этот показатель также заметно не дотянул до уровня в 1 трлн руб., лишь немного превзойдя отметку в 800 млрд руб. По данным на 1 марта, их совокупный объем составил 40,8 трлн руб.

Во многом эта смена тренда объясняется изменением процентных ставок по вкладам — согласно данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка топ-10 банков постоянно снижается со второй декады декабря прошлого года, когда она оказалась на историческом максимуме в 22,28%. Ко второй декаде марта этот показатель потерял 1,9 п. п., составив 20,38%. При этом, по данным агентства Frank RG, которое рассчитывает индекс максимальных процентных ставок по данным 85 банков, наибольшую доходность и вклады, и накопительные счета продемонстрировали в декабре 2024 года — 18,76% и 11,4% соответственно. К концу марта доходность вкладов, по материалам Frank RG, снизилась на 0,8 п. п., а накопительных счетов — лишь на 0,2 п. п.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 21 марта: «Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки — это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению».

Участники рынка отмечают, что средние показатели ставок не совсем точно отражают ситуацию на рынке. Как рассказал “Ъ” старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, по данным на конец февраля, ставки по накопительным счетам для «новых денег» у девяти банков из топ-20 были выше, чем на срочных депозитах. «В этих условиях клиенты, ожидая решения по ключевой ставке, предпочитали более гибкий инструмент, который дает возможность воспользоваться средствами без потери процентов в любой момент»,— пояснил он.

«В некоторых случаях предложения по накопительным счетам стали более интересными, чем по коротким вкладам, если брать акционные предложения в первую очередь»,— подтверждает директор департамента розничного бизнеса Цифра банка Юрий Эйдинов.

Банкам в текущей ситуации также интереснее привлечение средств на накопительные счета.

«В условиях сохранения ключевой ставки и сдержанного кредитования при расширении вложений в краткосрочные активы привлекать долгосрочное дорогое фондирование от физических лиц на долгий срок нецелесообразно, ставки по накопительным счетам не фиксированы в договоре и могут меняться динамично, что выгодно для банков»,— говорит директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

Тем не менее эксперты уверены: банки не ждут, что объем средств на накопительных счетах станет сопоставим с объемом средств на депозитах. «Депозит — это более долгосрочный продукт, и в целом клиенты стремятся получить более высокую доходность и зафиксировать ее на депозите, поэтому похожее соотношение, когда объем средств на депозитах заметно превышает объем средств на накопительных счетах, будет сохраняться и далее»,— уверен Юрий Эйдинов.

Максим Буйлов