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Сбережениям выставили счет

Банки и граждане выбирают альтернативу депозитам

Граждане вновь обратили внимание на накопительные счета — их объем вырос по итогам февраля после снижения на протяжении практически шести месяцев. Одновременно в январе и феврале этого года физлица внесли на вклады заметно меньше, чем во второй половине прошлого года. Накопительные счета стали удобнее депозитов и для банков, и для их клиентов — как более гибкий инструмент в условиях ожидания снижения ключевой ставки.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным в конце прошлой недели, в феврале остатки на накопительных счетах в российских банках выросли впервые с июля прошлого года, если не считать сезонного всплеска в декабре (рост на 1,9 трлн руб.). В январе этого года объем накопительных счетов снизился по сравнению с декабрем на 1,1 трлн руб., продолжив прошлогоднюю тенденцию. В феврале же ЦБ зафиксировал рост этого показателя на 312 млрд руб., до 17,5 трлн руб.

Предположение о смене тренда в сберегательном поведении граждан с начала этого года подтверждает и ситуация на рынке вкладов.

С июля прошлого года каждый месяц объем средств населения на срочных депозитах увеличивался более чем на 1 трлн руб., за исключением сентября, когда он вырос лишь на 900 млрд руб.

А в декабре прирост средств на вкладах граждан вообще установил рекорд в 2,2 трлн руб., что стало крупнейшим показателем с марта 2022 года. При этом в январе рост объема срочных депозитов оказался чуть больше 600 млрд руб., в феврале этот показатель также заметно не дотянул до уровня в 1 трлн руб., лишь немного превзойдя отметку в 800 млрд руб. По данным на 1 марта, их совокупный объем составил 40,8 трлн руб.

Во многом эта смена тренда объясняется изменением процентных ставок по вкладам — согласно данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка топ-10 банков постоянно снижается со второй декады декабря прошлого года, когда она оказалась на историческом максимуме в 22,28%. Ко второй декаде марта этот показатель потерял 1,9 п. п., составив 20,38%. При этом, по данным агентства Frank RG, которое рассчитывает индекс максимальных процентных ставок по данным 85 банков, наибольшую доходность и вклады, и накопительные счета продемонстрировали в декабре 2024 года — 18,76% и 11,4% соответственно. К концу марта доходность вкладов, по материалам Frank RG, снизилась на 0,8 п. п., а накопительных счетов — лишь на 0,2 п. п.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 21 марта:

«Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки — это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению».

Участники рынка отмечают, что средние показатели ставок не совсем точно отражают ситуацию на рынке. Как рассказал “Ъ” старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, по данным на конец февраля, ставки по накопительным счетам для «новых денег» у девяти банков из топ-20 были выше, чем на срочных депозитах. «В этих условиях клиенты, ожидая решения по ключевой ставке, предпочитали более гибкий инструмент, который дает возможность воспользоваться средствами без потери процентов в любой момент»,— пояснил он.

«В некоторых случаях предложения по накопительным счетам стали более интересными, чем по коротким вкладам, если брать акционные предложения в первую очередь»,— подтверждает директор департамента розничного бизнеса Цифра банка Юрий Эйдинов.

Банкам в текущей ситуации также интереснее привлечение средств на накопительные счета.

«В условиях сохранения ключевой ставки и сдержанного кредитования при расширении вложений в краткосрочные активы привлекать долгосрочное дорогое фондирование от физических лиц на долгий срок нецелесообразно, ставки по накопительным счетам не фиксированы в договоре и могут меняться динамично, что выгодно для банков»,— говорит директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

Станут ли граждане массово реинвестировать средства на более долгий срок

Тем не менее эксперты уверены: банки не ждут, что объем средств на накопительных счетах станет сопоставим с объемом средств на депозитах. «Депозит — это более долгосрочный продукт, и в целом клиенты стремятся получить более высокую доходность и зафиксировать ее на депозите, поэтому похожее соотношение, когда объем средств на депозитах заметно превышает объем средств на накопительных счетах, будет сохраняться и далее»,— уверен Юрий Эйдинов.

Максим Буйлов

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