В работе мобильных операторов и сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе российских приложений, мобильных операторов и сервисов «Яндекса» (MOEX: YDEX) днем 30 марта зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ.

Зафиксированы сбои в работе «Ростелекома», МТС, Т2, «Билайна», Yota и «МегаФона». Россияне также жалуются на неполадки в работе Системы быстрых платежей. Нарушена работа приложения «Яндекс Музыка» и других сервисов компании.

В «Яндексе» подтвердили «РИА Новости» информацию о проблемах с доступом к некоторым сервисам. «Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— сказали в компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Бессвязный интернет».