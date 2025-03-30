В РКН назвали причину сбоя в работе сервисов «Яндекса»

В работе сервисов «Яндекса» (MOEX: YDEX) произошел сбой из-за проблем с энергообеспечением одного из центра обработки данных (ЦОД) компании. Об этом «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре (РКН). В ведомстве добавили, что сейчас пользователи стали меньше жаловаться на работу сервисов «Яндекса»,

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы "Яндекс Облако". Причина: сбой в энергообеспечении одного из ЦОД "Яндекс". С 14:20 фиксируется снижение количества жалоб»,— сообщили «Ъ» в РКН.

Сообщений о том, что компания смогла полностью восстановить работу своих сервисов, которые зависят от «Яндекс Облака», не поступало. Специалисты «Яндекса» работают над этим, рассказывала пресс-служба компании ТАСС.

Кроме того, сегодня пользователи жаловались и на работу мобильных операторов: зафиксированы сбои в работе «Ростелекома», МТС, Т2, «Билайна», Yota и «МегаФона». Россияне также обращали внимание на неполадки в работе Системы быстрых платежей (СБП).