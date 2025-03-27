Хуситы объявили об ударе по аэропорту Тель-Авива

Глава пресс-службы йеменского движения хуситов Яхья Сариа заявил, что боевики движения нанесли удары по израильскому аэропорту Бен-Гурион в районе Тель-Авива, а также по военной цели близ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

По его словам, удар был нанесен по военному объекту в районе аэропорта при помощи баллистической ракеты и двумя гиперзвуковыми ракетами. Господин Сариа добавил, что йеменские силы также нанесли удар по авианосной группировке США в Красном море при помощи ракет и БПЛА.

Пресс-служба ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) подтвердила атаку. Израильские силы ПВО обороны успешно отразили удар, перехватив цели в небе над страной.

25 марта хуситы также заявляли об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman и аэропорту Бен-Гурион. 15 марта президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене.