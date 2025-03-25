Хуситы заявили об ударах по авианосцу USS Harry Truman и аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman, нескольким военным кораблям в Красном море и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Сообщения хуситов приводит телеканал Al Masirah. Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион был атакован двумя баллистическими ракетами. Других подробностей не приводится.

Комментариев от властей США и Израиля на момент написания материала не было. При посещении сайта аэропорта появляется сообщение: «Бен-Гурион работает в плановом режиме, включая вылеты и посадки».