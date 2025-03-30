NYT: администрация Трампа уволила почти всех сотрудников Института мира США

Почти все сотрудники Института мира США получили письма от администрации президента, в которой говорится об их увольнении, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Решение стало результатом усилий команды Илона Маска, который возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE).

Всего уволены около 100 человек. В письмах администрация президента США сообщила о расторжении трудового договора и ограничении на обращении в суд по поводу решения. NYT отмечает, что должности сохранили для сотрудников института, которые работают в Азии, Африке, Латинской Америке и Ближнем Востоке.

«Налогоплательщики не хотят тратить $50 млн в год на финансируемый государством "исследовательский институт", который не смог обеспечить мир»,— сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Институт мира США создан в 1984 году для содействия в урегулировании и предотвращения конфликтов во всем мире. Он занимается научными исследованиями и подготовкой дипломатов.