«Хамас» согласился на новое предложение о прекращении огня в секторе Газа

Член политбюро палестинского движения «Хамас» Халиль аль-Хайя заявил о согласии с условиями нового предложения прекращения огня в секторе Газа. Ранее СМИ писали, что посредники из Катара и Египта ведут переговоры с Израилем и представителями движения о возобновлении режима прекращения боев.

«Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре, и надеемся, что оккупация не будет создавать препятствия и не сведет на нет усилия посредников»,— сказал Халиль аль-Хайя в видеообращении, опубликованном по случаю окончания Рамадана (цитата по ТАСС).

29 марта саудовский телеканал «Аш-Шарк» со ссылкой на источники сообщил о переговорах посредников с Израилем и «Хамасом». Катар и Египет предложили 50-дневное прекращение огня и возвращение сторон конфликта к обмену пленными. Вечером 29 марта Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

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