СМИ: Катар и Египет направили посредников для обсуждения перемирия в Газе

Посредники из Катара и Египта проводят переговоры с Израилем и палестинским движением «Хамас», чтобы стороны возобновили режим прекращения огня и вернулись к обмену пленными. Как сообщает саудовский канал «Аш-Шарк» со ссылкой на источники, посредники выдвинули предложение о 50-дневном прекращении огня. Делегация «Хамаса» во главе с Халилом аль-Хайей прибыла в Доху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Leader Press Office / Anadolu / AFP Фото: Iranian Leader Press Office / Anadolu / AFP

По плану переговорщиков перемирие должно вступить в силу перед началом священных праздников — мусульманского Ид аль-Фитра и иудейского Песаха. Канал сообщил, что «Хамас» настроен позитивно в отношении такой инициативы. Стороны также должны будут провести раунд обмена пленными: «Хамас» освободит 5 заложников в обмен на 50 палестинских заключенных, которых приговорили к пожизненному сроку.

Израиль также будет обязан отвести свои войска на позиции, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) занимала до нарушения перемирия. Расположенный на границе между анклавом и Египтом КПП «Рафах» будет открыт для эвакуации раненых и ввоза гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа 18 марта. По сообщению пресс-службы Минздрава Газы, с тех пор в анклаве погиб 921 человек, более 2 тыс. мирных палестинцев пострадали.

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