Криптовалюта на цепочке

Состоятельные клиенты крупных банков начали получать предложения совершения операций с цифровыми валютами. Речь идет о трансграничных переводах, депозитах и вложениях в инвестфонды. Такие операции не запрещены, отмечают юристы, но в банках отрицают предоставление подобных услуг. В условиях прямого запрета на рекламу криптовалюты, отсутствия полноценного регулирования ее обращения и неоднозначной позиции регулятора подобные операции проще проводить через цепочки посредников, в том числе в офшорных юрисдикциях, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал источник “Ъ”, являющийся премиальным клиентом Альфа-банка, он получил предложение инвестировать в криптоактивы от менеджеров кредитной организации. С презентацией и скриншотом пуш-уведомлений из приложения банка ознакомился “Ъ”. В презентации предлагаются трансграничные переводы с использованием криптовалют, депозиты в USDT, криптофонд (как инструмент доверительного управления) и инвестиции в отдельные виртуальные валюты. Корреспондент “Ъ” убедился в наличии предложения о покупке криптофонда, обратившись в техподдержку банка. Два источника “Ъ” на рынке рассказали, что подобные услуги предлагают и другие банки — помимо Альфа-банка это Т-Банк и Сбербанк, а также компания «Цифра брокер» (якобы через аффилированные обменники в странах СНГ).

Как заявили в Альфа-банке, «банк не оказывает таких услуг», а «ознакомительной инструкцией» там поделились «по индивидуальному запросу клиента». Руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова сообщила, что банк не осуществляет операции с цифровыми валютами и не предлагает клиентам инвестиции или трансакционную деятельность с этими инструментами из-за отсутствия необходимой регуляторной базы. Российская компания «Цифра брокер» не дает доступа к криптовалютам, сообщили там. В Т-Банке от комментариев отказались.

Банк России в ответ на запрос “Ъ” указал, что его позиция относительно криптовалют указана в публикации о введении трехлетнего экспериментального правового режима (ЭПР).

12 марта Банк России опубликовал свои предложения правительству по регулированию торговли криптовалютой в рамках нового ЭПР. К операциям с криптовалютой предлагается допустить граждан, у которых инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доход за предыдущий год составил более 50 млн руб. Также к эксперименту допустят компании, которые имеют статус квалифицированных инвесторов. Для финансовых организаций ЦБ установит специальные правила с учетом рисков. При этом Банк России не считает криптовалюту платежным средством и предлагает запретить расчеты между резидентами в криптовалюте вне ЭПР (см. “Ъ” от 13 марта).

На финансовом рынке ждут регулирования обращения криптовалют. «Мы отмечаем рост интереса наших клиентов к криптовалютам и готовы оперативно реагировать на изменения рыночных условий, чтобы своевременно предложить клиентам современные и востребованные решения»,— отметила Аиша Кубезова.

В настоящее время реклама криптовалют среди неограниченного круга лиц в РФ запрещена (соответствующее положение 221-ФЗ вступило в силу 19 августа 2024 года), что сдерживает продвижение подобных услуг. Предлагать же их через компании, зарегистрированные вне российской юрисдикции, вполне легально, отмечают юристы. Согласно презентации «Крипторешения для клиентов "Альфа-Капитал"» (без дисклеймера и указания реквизитов), предлагаются продукты в приложении WeWallet, которое зарегистрировано на компанию DeposIT Safe LLC, указывает управляющий партнер IPN Partners Наталья Пушкарская. Компания предположительно зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, где торговля криптовалютами разрешена, поясняет она. В «Альфа-Капитале» заявили “Ъ”, что компания «не предлагает и не реализует криптоактивы в своих продуктах», но «активно следит за регулированием этого направления и будет готова с интересом рассмотреть опцию при появлении такой законодательной возможности».

Также, по словам госпожи Пушкарской, «желающие уже могут открыть счет у белорусского "Цифра брокера" и приобрести криптоактивы».

Многие банки активно практикуют помощь состоятельным клиентам в организации обмена криптовалют, как правило, через лояльного посредника, который имеет криптолицензию в одной из неподалеку расположенных стран, говорит исследователь гранта Российского научного фонда по цифровым расчетным инструментам Михаил Успенский. «При этом на сайтах банков оферты о таких услугах нет не только потому, что на рекламу криптовалюты в РФ наложен полный запрет, но и в свете позиции регулятора»,— подчеркнул господин Успенский. В частности, в начале марта ЦБ аннулировал два выпуска структурных облигаций, доходы по которым были привязаны к курсу биткойна (см. “Ъ” от 12 марта).

Между тем интерес к операциям с криптовалютами растет среди частных лиц и малого бизнеса, отмечает основатель BitOK Дмитрий Мачихин, так что «потенциал в долгосрочной перспективе существует». Впрочем, эксперты указывают и на высокие риски таких операций, в том числе по их блокировке. По словам господина Мачихина, такие механизмы уже применяются в ряде стран и блокчейн-экосистемах. Так, если юрисдикция или конкретная площадка «попадает под санкции, то взаимодействие с ней становится юридически и репутационно токсичным», добавил он. Кроме того, по словам эксперта, такие операции могут быть маркированы как подозрительные или высокорисковые, что «затрудняет последующие движения средств, особенно при выводе в "чистую" юрисдикцию».

Ксения Куликова, Ольга Базутова, Виталий Гайдаев, Максим Буйлов